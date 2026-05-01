Fahrer und Teammitglieder der Formel 1 trafen an diesem Abend wieder auf ihre Liebsten gleichzeitig wurde die neue Partnerschaft zwischen Barilla und dem Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team gefeiert.

Eine besondere Einladung, ein Tisch und ein Teller Pasta, den sich Menschen teilen, die oft voneinander getrennt sind. Mehr brauchte es nicht, damit Barilla am Eröffnungstag des FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 den Geist der Zusammengehörigkeit nach Miami brachte.

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Barilla hosts Arvid Lindblad, Mikaela Shiffrin, and Nico Rosberg with Chef Massimo Bottura at Torno Subito, where the Formula 1 community came together for a surprise dinner.

Barilla, der offizielle Pasta-Partner der Formel 1 empfing die Teammitglieder und ihre Familien im "Torno Subito Miami", dem Restaurant des mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Küchenchefs Massimo Bottura, dessen Küche von Küchenchef Bernardo Paladini geleitet wird, zu einem Abend, an dem die Motoren ausgeschaltet waren und der Alltag im Mittelpunkt stand.

Der Abend stand auch im Zeichen des Starts der neuen Partnerschaft zwischen Barilla und dem Formula-1-Team Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) ein Zusammentreffen zweier Namen, die aus derselben Region stammen, der Emilia-Romagna, Italiens "Food Valley", und durch gemeinsame Werte wie Exzellenz, Leidenschaft und Familiengeist verbunden sind.

Für diesen besonderen Abend überraschten Barilla und VCARB die Teammitglieder, indem sie deren Familien nach Miami einflogen und so ein unerwartetes Abendessen voller Umarmungen, Lachen, Verbundenheit und gemeinsam genossener Pastagerichte schufen.

Was den Abend noch besonderer machte, war eine Reihe namhafter Gäste, darunter VCARBs zukünftiger Champion Arvid Lindblad, der zusammen mit seiner Mutter teilnahm und damit den "Familie zuerst"-Geist der Veranstaltung widerspiegelte, Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg mit seiner Frau sowie Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin mit ihrem Verlobten. Zu den Gästen zählten Mitglieder des gesamten Formel-1-Ökosystems, von Ingenieuren und technischen Partnern bis hin zu Übertragungsteams und Medienvertretern, die die vielen Menschen widerspiegelten, die während der gesamten Saison zu diesem Sport beitragen.

Eine Gelegenheit zum Wiedersehen: etwas, das nicht selbstverständlich ist, wenn man 24 Wochenenden im Jahr um die Welt reist.

Für einen Abend wurde diese Distanz überbrückt, und im Mittelpunkt stand die Pasta: Fusilloni und Racing Wheels, die neue Form, die speziell für die Rennsaison in Zusammenarbeit mit der Formel 1 auf den Markt gebracht wurde, auf Walmart.com erhältlich ist und später in diesem Jahr in den gesamten Vereinigten Staaten eingeführt wird.

Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, typisch für italienische Familienmahlzeiten, wird das gesamte Wochenende über anhalten, da die Familien vor Ort bleiben, um das Rennwochenende zu erleben vom Abendessen am Donnerstag bis zum Grand Prix am Sonntag.

"Sich Zeit zu nehmen, um zusammenzukommen, auch wenn es der Terminkalender erschwert, ist der Kern dessen, was wir tun", sagte Melissa Tendick, Präsidentin von Barilla Americas. "Während wir unser Engagement in der Formel 1 vertiefen, einschließlich unserer neuen Partnerschaft mit Visa Cash App Racing Bulls, sind wir stolz darauf, Momente zu schaffen, die die Menschen zu dem zurückbringen, was am wichtigsten ist: bei einem gemeinsamen Essen zusammenzukommen und sich Familie und Freunden nahe zu fühlen."Arvid Lindblad, VCARB-Fahrer, sagte: "Es war ein ganz besonderer Abend, zu sehen, wie alle zusammenkamen, an dem wir alle unseren Alltag hinter uns ließen und uns auf unser Privatleben konzentrierten. Die Partnerschaft mit Barilla, einer Marke, die unsere Werte und italienischen Wurzeln teilt, fühlte sich besonders bedeutungsvoll an und unterstrich die Wichtigkeit der Verbundenheit und der Menschen hinter unserem Erfolg."

Und während die Motoren in Miami weiter aufheulen, erinnert uns Barilla daran, dass Familie überall sein kann: zu Hause, im Fahrerlager oder an einem gemeinsamen Tisch.

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