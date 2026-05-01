Elon Musk hat seinen ehemaligen Mitgründer wegen Betrug verklagt. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, denn es könnte weit mehr als Altmans Job oder den von OpenAI geplanten Börsengang gefährden. Der Prozess um OpenAI hat begonnen - und er könnte weitreichende Folgen für die gesamte KI-Branche haben. Investor:innen betrachten die aktuellen Entwicklungen schon seit Längerem mit Skepsis, die durch die Entscheidung des Gerichts zusätzlich verstärkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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