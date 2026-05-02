Die Reddit-Aktie ist gestern um rund +13% gestiegen und hat damit ein starkes Signal im Chart gesetzt. Der Kurssprung bringt neue Dynamik in den Trend und rückt den Wert wieder stärker in den Fokus. Nun stellt sich die Frage, ob die Rallye weiter Fahrt aufnimmt oder eine Konsolidierung folgt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Reddit-Aktie Die Reddit-Aktie baute am 18. September 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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