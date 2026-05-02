Patent-Ausbau und Forschungsschub: NurExone erweitert seine Exosomen-Strategie

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NurExone Biologic treibt den Ausbau seiner Technologieplattform weiter voran und sichert sich ein neues Patent in Australien. Das biopharmazeutische Unternehmen mit Fokus auf exosomenbasierte regenerative Therapien für das zentrale Nervensystem erweitert damit gezielt seinen Schutz im Bereich der Herstellung extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen. Die Erteilung erfolgte durch die zuständige Behörde IP Australia und unterstreicht die wachsende Bedeutung dieses Technologiefeldes.

Für das Unternehmen steht dabei die Absicherung zentraler Produktionsverfahren im Mittelpunkt. Exosomen gelten als vielversprechender Ansatz in der regenerativen Medizin. Entsprechend hoch ist der Stellenwert reproduzierbarer und skalierbarer Herstellungsprozesse.

Langfristiger Schutz als Fundament für Wachstum

Das Patent mit der Nummer 2020303456 wurde am 23. April 2026 erteilt und wird von der Technion Research and Development Foundation Limited gehalten. NurExone verfügt über exklusive Lizenzrechte. Die Laufzeit ist bis zum 10. Juni 2040 angesetzt, vorbehaltlich der Zahlung der entsprechenden Gebühren.

Damit schafft sich das Unternehmen langfristige Planungssicherheit. In einem kapitalintensiven Umfeld wie der Biotechnologie sind belastbare Schutzrechte ein entscheidender Faktor. Sie bilden die Grundlage für Partnerschaften, Investitionen und die spätere Vermarktung.

Fokus auf skalierbare Exosomen-Produktion

Im Zentrum der Strategie steht die industrielle Herstellung hochwertiger Exosomen. Konsistenz gilt dabei als zentraler Werttreiber in der Bioproduktion. NurExone arbeitet daran, Prozesse zu etablieren, die eine gleichbleibende Qualität und zuverlässige Skalierung ermöglichen.

Parallel dazu treibt das Unternehmen den Aufbau von Produktionskapazitäten voran. Dazu zählt auch die kürzlich kommunizierte Absichtserklärung mit dem US-Unternehmen BioXtek. Gleichzeitig wird die technologische Basis durch gezielte Schutzrechte abgesichert. So entsteht Schritt für Schritt eine Plattform, die sowohl technologisch als auch operativ auf Wachstum ausgelegt ist.

Globale Patentstrategie gewinnt an Kontur

Mit dem neuen Patent erweitert NurExone seine internationale Patentfamilie im Bereich der Exosomen-Produktion. Bereits zuvor wurden entsprechende Schutzrechte in Israel und den Vereinigten Staaten erteilt. Weitere Anmeldungen in zusätzlichen Jurisdiktionen befinden sich derzeit in Prüfung.

Diese Entwicklung folgt einer klaren strategischen Linie. Ziel ist der Aufbau eines breit angelegten Schutzes in zentralen Märkten - sowohl aus kommerzieller als auch regulatorischer Sicht. Damit stärkt das Unternehmen seine Position in einem sich entwickelnden Zukunftsmarkt und baut seine Exosomen-Bioproduktionstechnologie konsequent weiter aus.

Wissenschaftliche Daten rücken in den Fokus

Neben der Patentstrategie gewinnt auch die wissenschaftliche Validierung an Bedeutung. Eine bevorstehende Präsentation beleuchtet den Einsatz von ExoPTEN in Modellen geschädigter Sehnerven.

Die Ergebnisse werden von Forschern des Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center im Rahmen der ISCEV@Denver vorgestellt. Die Veranstaltung findet im Vorfeld des ARVO Annual Meeting statt und ist für den 2. Mai 2026 im Colorado Convention Center geplant.

Im Mittelpunkt stehen präklinische Untersuchungen zur Regeneration des Sehnervs. Die Arbeiten wurden im Rahmen eines Kooperationsprogramms zwischen NurExone und dem Sheba Medical Center durchgeführt und fokussieren sich auf die Bewertung neuer therapeutischer Ansätze in einem medizinisch relevanten Anwendungsfeld.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-erhaelt-australisches-patent-fuer-die-herstellung-von-aus-stammzellen-gewonnenen-exosomen/5123751/

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Enthaltene Werte: CA67059R1091