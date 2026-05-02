© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIEine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt, dass das Energiemanagement-Unternehmen Eaton in 98 Jahren eine höhere Rendite erwirtschaftet hat als Coca-Cola.Wer am 31.Dezember 1925 1 US-Dollar in Aktien des Energiemanagement-Unternehmen Eaton investiert hätte, die Anteile bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent wieder angelegt hätte, dessen Investment wäre am Ende theoretisch auf einen Wert von 151.173 US-Dollar gekommen. Das entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 15.117.167,57 Prozent. Damit schneidet Eaton besser ab als Coca-Cola. Denn die Coca-Cola-Aktie erzielte im …Den vollständigen Artikel lesen
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