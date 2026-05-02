Immer mehr Songs sind inzwischen KI-generiert - und bringen echte Künstler:innen um ihr Einkommen. Um menschgemachte Musik erkennen zu können, führt Spotify jetzt eine neue Account-Verifizierung ein. KI-generierte Songs werden auf Streaming-Plattformen zunehmend zum Problem. Das gilt nicht nur für Musikschaffende, denen Einnahmen entgehen. Auch Hörer:innen wünschen sich mehr Transparenz. Viele würden KI-Musik am liebsten sogar ganz aus ihren Playlists ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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