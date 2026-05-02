Nvidia - NVDA: Wichtiger KI-Deal mit dem Pentagon!

Nr. 1 beim Marktvolumen!

Rücksetzer bei der Nvidia-Aktie (NVDA) für Long-Einstieg nutzen? Starke Unterstützungszone bei 197.50 USD!

Nvidia (NVDA) - US67066G1040

Rückblick: Während der US-Gesamtmarkt charttechnisch stark überkauft aussieht, präsentiert sich die Nvidia-Aktie mit einer blitzsauberen Bullenflagge, die am gestrigen Freitag, die 20-Tagelinie testete. Das Wertpaper traf dabei auf die Unterstützungszone bei 197.50 USD, die über bis in den November zurückgereichende Kontaktpunkte verfügt. Im Halbjahresvergleich sehen wir ein Minus von circa 4.5 Prozent, was aber im volatilen Tech-Sektor als Momentaufnahme nicht überbewertet werden sollte und für Trader eine gute Einstiegsgelegenheit darstellen könnte.

Nvidia-Aktie: Chart vom 01.05.2026, Kürzel: NVDA Kurs: 198.45 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach der Bullenflagge ist ein technischer Bounce zu erwarten. Kursziel ist das Allzeithoch vom 27. April.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Unterstützungslinie nicht halten und sich wie erwartet ein Rücksetzer am US-Gesamtmarkt einstellen, sollten wir uns den Long Trade mit der Nvidia-Aktie für später aufheben.

Meinung

Nvidia ist in puncto Marktvolumen die Nummer 1 an den US-Börsen und allein schon deshhalb immer wieder einen Blick wert. Das Unternehmen hat gestern mit dem Pentagon einen Vertrag abgeschlossen, der einen wichtigen Erfolg darstellt: Das US-Verteidigungsministerium setzt künftig auf KI-Lösungen des Konzerns in hochsicheren Netzwerken. Gemeinsam mit anderen Technologieführern soll Nvidia militärische Entscheidungsprozesse beschleunigen und seine Position im lukrativen KI-Markt weiter ausbauen. An der Börse überwogen zuletzt jedoch die Sorgen über zunehmende Konkurrenz durch eigene KI-Chips großer Cloud-Anbieter. Nach dem Rekordhoch von 216.61 USD geriet die Aktie unter Druck und fiel zeitweise unter 200 USD. Langfristig bleiben die Aussichten dennoch glänzend: Für das laufende Quartal erwartet Nvidia ein Umsatzwachstum von rund 77 Prozent, während Analysten im Schnitt sogar 79 Prozent prognostizieren.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 30614 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 4822.33 Millionen USD

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/nvidia-aktie-pentagon-deal-bei-kursrueckgang-900777

Veröffentlichungsdatum: 02.05.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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