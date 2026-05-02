Deutschlands größter Energieversorger E.ON verzichtet im laufenden Jahr auf weitere Preiserhöhungen für Bestandskunden. Die Entscheidung kommt in einem sensiblen Marktumfeld und könnte strategisch weitreichender sein als zunächst angenommen.E.ON setzt auf Stabilität - klares Signal an Millionen Kunden E.ON will bei Strom- und Gaspreisen für bestehende Kunden vorerst keine weiteren Anpassungen nach oben vornehmen. Damit reagiert der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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