Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Werkself setzte sich am 32. Spieltag im heimischen Stadion mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Patrik Schick war der Mann des Abends, der mit einem Dreierpack maßgeblich zum Erfolg beitrug. Bereits in der 25. Minute brachte Schick die Leverkusener nach einem perfekt ausgespielten Konter in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Nathan Tella auf 2:0, nachdem er einen Eckstoß aus kurzer Distanz verwertete.



In der zweiten Halbzeit setzte Leverkusen seinen Offensivdrang fort. Schick erzielte in der 76. Minute seinen zweiten Treffer des Abends, nachdem er von Ibrahim Maza mustergültig bedient wurde. Leipzig versuchte, zurück ins Spiel zu finden, und Christoph Baumgartner verkürzte in der 80. Minute auf 1:3. Doch Schick machte in der 90. Minute mit seinem dritten Tor den Sack endgültig zu und besiegelte den 4:1-Endstand.



Leipzig hatte über weite Strecken der Partie Schwierigkeiten, sich gegen die kompakte Defensive der Leverkusener durchzusetzen. Trotz einiger personeller Wechsel und einer kurzen Drangphase blieb der erhoffte Umschwung aus. Leverkusen hingegen zeigte sich in Topform und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus.



Mit diesem Sieg hat Leverkusen nun die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Leipzig hingegen muss in den verbleibenden Spielen noch punkten, um das Ticket für die Königsklasse zu sichern.





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