ZenaTech steigert Umsatz 2025 deutlich - DaaS-Geschäft wird zum Wachstumstreiber

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ZenaTech hat im Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Wachstumssprung erzielt. Der Umsatz kletterte auf 12,9 Mio. $ und lag damit um 558% über dem Vorjahreswert von rund 2,0 Mio. $. Treiber dieser Entwicklung war vor allem die konsequente Umsetzung der Drone-as-a-Service-Strategie. Insgesamt schloss das Unternehmen 20 Übernahmen ab. Darunter 19 Firmen aus den Bereichen Landvermessung und Inspektion in den USA, Großbritannien und Kanada sowie das Softwareunternehmen Othership Limited. Parallel dazu wuchs die Bilanzsumme um 188% auf 99,8 Mio. $. Ein Blick auf die Kennzahlen zeigt die Dynamik.

Auch im Schlussquartal zog das Tempo weiter an. Der Umsatz im vierten Quartal belief sich auf 5,2 Mio. $, ein Plus von 670% gegenüber dem Vergleichszeitraum. Gleichzeitig arbeitete ZenaDrone an neuen Drohnenlösungen für den Verteidigungsbereich, darunter Abfangdrohnen und maritime Startsysteme.

Expansion und neue Märkte treiben das operative Geschäft

Neben dem Zahlenwerk prägten operative Fortschritte das Jahr. ZenaTech eröffnete eine Niederlassung in Südkorea und plant Produktions- sowie Testanlagen in der Ukraine. Im Verteidigungsbereich wurde die ZenaDrone 1000 zur Zertifizierung angemeldet. Damit befinden sich nun drei Drohnen im Green-UAS-Prozess.

Auch die Expansion des DaaS-Netzwerks schreitet voran. Neue Übernahmen und ein zusätzlicher Standort in Orlando erhöhten die Zahl der globalen Standorte auf 24. Parallel stärkte das Unternehmen sein Softwaresegment durch die Übernahme von Now Solutions und erweiterte das Portfolio auf zwölf Marken.

Produktseitig brachte ZenaDrone neue Lösungen auf den Markt. Dazu zählen die IQ Quad für Vermessungen und die IQ Aqua für Unterwasserüberwachung. Ergänzt wird das Angebot durch Quanten-Navigationssoftware für Einsätze ohne GPS.

Im Gesamtjahr zeigte sich die Bedeutung des DaaS-Segments deutlich. Es generierte 10,1 Mio. $ Umsatz. Das Softwaresegment wuchs auf 2,8 Mio. $, ein Plus von 43%. Insgesamt baute das Unternehmen seine operative Basis durch 20 Übernahmen und eine breitere geografische Präsenz weiter aus.

Strategie greift: Skalierung und Integration im Fokus

Das Jahr 2025 war für ZenaTech von einem tiefgreifenden Wandel geprägt. Im Mittelpunkt stand die Umsetzung der Drohnenstrategie, Fortschritte im Softwarebereich sowie der Aufbau einer Grundlage für das Verteidigungsgeschäft. Das starke Umsatzwachstum und die deutlich ausgeweitete Bilanzsumme unterstreichen die zunehmende kommerzielle Dynamik.

Besonders das Drone-as-a-Service-Modell entwickelte sich zum zentralen Baustein. Die beschleunigte Einführung und der Aufbau einer skalierbaren, KI-gestützten Plattform schaffen die Basis für wiederkehrende Erlöse. Die konsequente Umsetzung der Übernahmestrategie führte zu 20 Transaktionen innerhalb eines Jahres und legte damit das Fundament für eine wachsende Umsatzbasis.

Parallel dazu wurden Fortschritte bei Drohnenlösungen erzielt und die Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem Verteidigungsbereich intensiviert. Ziel ist es, die Technologie über Demonstrationen und Pilotprojekte weiter zu validieren und mittelfristig Aufträge zu generieren.

Operativ zeigt sich die Skalierung auch in der Bilanz. Die Vermögenswerte verdreifachten sich nahezu. Sachanlagen sowie immaterielle Vermögenswerte legten deutlich zu. Gleichzeitig wurden Kontakte zu US-Verteidigungsbehörden ausgebaut, um künftige Programme vorzubereiten.

Finanzen spiegeln Investitionsphase und Wachstumskurs

Die finanzielle Entwicklung zeigt neben dem Umsatzanstieg auch die laufende Investitionsphase. Der Nettoverlust lag bei 45,2 Mio. $ und ist vor allem auf den Aufbau des DaaS-Geschäfts sowie auf Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Bereinigt um nicht zahlungswirksame Effekte ergibt sich ein Verlust von 19,2 Mio. $.

Die Produktionskapazitäten wurden erweitert. Standorte in Taiwan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Arizona bilden die Basis für den Ausbau der Fertigung. Die Übernahme von Othership Limited stärkte zusätzlich das Softwareportfolio.

Ausblick: Wachstumstreiber für 2026 im Fokus

Für das Jahr 2026 sieht das Management mehrere zentrale Wachstumstreiber. Ein wichtiger Faktor ist der volle Jahresbeitrag der im Jahr 2025 getätigten Übernahmen. Hinzu kommt die Integration der akquirierten Unternehmen und deren Umstellung auf Drohnentechnologie, wodurch Effizienzgewinne und bessere Margen erwartet werden.

Geplant sind zudem weitere Übernahmen in Märkten mit hohem Innovationspotenzial durch Drohnentechnologie. Parallel wird die Produktion weiter ausgebaut, unter anderem durch neue Standorte in Arizona und der Ukraine. Auch die Produktentwicklung bleibt im Fokus, insbesondere durch Tests und Pilotprogramme zur Markteinführung.

Neue Anwendungen könnten zusätzliche Umsatzquellen erschließen, etwa in der Präzisionslandwirtschaft, Logistik, Sicherheit und Inspektion. Im Verteidigungsbereich stehen weitere Investitionen sowie Programme mit US-Behörden im Mittelpunkt.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Drohnenlösungen im kommerziellen und militärischen Bereich bildet dabei die Grundlage für weiteres Wachstum. ZenaTech positioniert sich mit seinem Portfolio zunehmend entlang dieser Entwicklung und arbeitet daran, zusätzliche Marktanteile zu erschließen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-meldet-fuer-das-gesamtjahr-2025-einen-rekordumsatzwachstum-von-558-auf-12-9-mio-gegenueber-dem-vorjahr-waehrend-sich-die-expansion-des-drone-as-a-service-geschaefts-beschleunigt/5126151/

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