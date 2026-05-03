NurExone Biologic: Neue Impulse für die Regeneration des Sehnervs

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Ein Szenario, das aufhorchen lässt: Im Rattenmodell gelang es, die Sehfunktion eines geschädigten Sehnervs vollständig wiederherzustellen. Im Zentrum steht eine Therapie auf Basis von Exosomen, die gezielt ein wachstumshemmendes Protein blockiert. Entwickelt wird dieser Ansatz vom Biotech-Unternehmen NurExone, das sich seit einigen Jahren auf biologische Nanocarrier konzentriert und damit zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Die Idee dahinter wirkt fast elegant: Exosomen sind körpereigene Transportvehikel, die wie winzige Pakete Proteine, RNA und Lipide zwischen Zellen verschicken. Sie springen ein, wenn Zellen Unterstützung brauchen, und liefern genau die Bausteine, die zur Reparatur notwendig sind. Diese natürliche Fähigkeit wird nun therapeutisch genutzt - ein Ansatz, der das Potenzial hat, bestehende Behandlungsgrenzen zu verschieben.

Präzise Navigation im Körper als Trumpf

Was Exosomen besonders macht, ist ihre Zielgenauigkeit. Sie überwinden die Blut-Hirn-Schranke, sind gut verträglich und steuern geschädigtes Gewebe nahezu automatisch an. Verantwortlich dafür ist ihre natürliche Oberflächenstruktur, die wie ein biologisches Navigationssystem funktioniert.

Während künstliche Nanopartikel erst aufwendig angepasst werden müssen, bringen Exosomen diese Fähigkeit bereits mit. Das spart Zeit und erhöht die Effizienz. Ein entscheidender Schritt gelang zudem in der Produktion: Durch standardisierte Zellbanken und moderne Bioreaktoren konnte erstmals eine gleichbleibende Qualität sichergestellt werden - eine Grundvoraussetzung für den klinischen Einsatz.

ExoPTEN: Wenn Nervenzellen wieder wachsen

Im Zentrum der Entwicklung steht ExoPTEN, eine Plattformtechnologie mit breitem Einsatzfeld. Die Exosomen werden gezielt mit siRNA beladen, um das Protein PTEN zu hemmen - eine Art natürliche Wachstumsbremse für Nervenzellen. Wird diese Blockade gelöst, beginnen Neuronen wieder, Verbindungen aufzubauen.

Ursprünglich für Rückenmarksverletzungen konzipiert, zeigte der Ansatz im Tiermodell deutliche Fortschritte: geschädigte Tiere gewannen motorische Fähigkeiten zurück. Diese Ergebnisse öffneten die Tür für weitere Anwendungen.

Durchbruch im Auge - neue Perspektiven bei Glaukom

Besonders spannend ist der Einsatz in der Augenheilkunde. Der Sehnerv gilt als Teil des zentralen Nervensystems - und genau hier setzt die Technologie an. In präklinischen Studien wurde die Netzhautfunktion nach einer Schädigung vollständig wiederhergestellt. Die Reaktion auf Licht entsprach wieder der eines gesunden Auges.

Damit rückt ein neuer Therapieansatz für Glaukom in den Fokus, der nicht am Augeninnendruck ansetzt, sondern direkt an den geschädigten Nervenstrukturen. Auch andere Indikationen wie NAION oder traumatische Schäden könnten künftig adressiert werden. Die Anwendung ist bewusst kurz gehalten, um mögliche Risiken zu begrenzen.

Auf dem Weg in die klinische Anwendung

Die nächsten Schritte sind klar definiert: Erste Anwendungen am Menschen könnten innerhalb von ein bis zwei Jahren folgen, zunächst bei Patienten ohne Therapieoptionen. Die Augenheilkunde bietet dabei günstige Voraussetzungen mit gut messbaren Ergebnissen.

NurExone, ein Spin-off zweier führender Universitäten, ist bereits an mehreren Börsen gelistet und hat über 20 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit der Exosomen-Plattform rückt ein Feld in den Fokus, das nicht nur medizinisch, sondern auch aus Investorensicht Dynamik entfalten könnte.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://mgo-medizin.de/ophthalmologie/wenn-exosomen-die-glaukom-therapie-revolutionieren/

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