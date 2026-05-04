BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO), das Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, meldete heute über seine MiCA-lizenzierte Tochtergesellschaft BitGo Europe GmbH ("BitGo") seine Bestellung zum zusätzlichen Verwahrer innerhalb des ETP-Programms von Virtune, einem regulierten schwedischen Verwalter digitaler Vermögenswerte und ETP-Emittenten. BitGo wird Verwahrungsdienstleistungen für die ETPs des Virtune Stablecoin Index (ISIN: SE0026821282) bereitstellen. Die Bestellung von BitGo erweitert die Asset-Support-Fähigkeiten des Programms und versetzt Virtune in die Lage, eine breiter gefächerte Palette digitaler Vermögenswerte innerhalb seiner ETP-Struktur zu verwahren.

Diese Erweiterung wird auf beiden Seiten der Partnerschaft durch ein starkes regulatorisches Fundament untermauert. BitGo verfügt über eine MiCA-Lizenz von BaFin für die Bereitstellung von Verwahrungs- und Verwaltungsdiensten für Krypto-Assets im Namen der Kunden, womit sichergestellt ist, dass die aufsichtsrechtlichen Verwahrungsstandards auf jeder Ebene der ETP-Struktur gelten. Die ETPs von Virtune sind auch selbst so strukturiert, dass sie die strengen Standards des europäischen Regulierungsrahmens erfüllen, einschließlich der für ETP-Strukturen geltenden Anforderungen. Zusammen ergibt diese regulatorische Abgleichung auf Verwahrer- und auf Emittentenebene institutionellen Investoren die Zuversicht, dass ihre Vermögenswerte innerhalb eines vollumfänglich regulierten und rechenschaftspflichtigen Rahmens geschützt sind.

BitGo bringt einen etablierten Ruf als Anbieter einer institutionellen Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und eine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Betreuung von ETP-Emittenten und institutionellen Kunden in globalen Märkten in die Partnerschaft ein. Seine institutionsgeeignete Cold Storage wird von einer Versicherungsdeckung in Höhe von bis zu 250 Millionen USD unterstützt und bietet die operative Zuverlässigkeit und Sicherheit, die die Investoren von Virtune erwarten. Die nachweisliche Erfolgsgeschichte von BitGo mit Tausenden von institutionellen Kunden und regulierten Plattformen machte das Unternehmen zu einem logischen Partner von Virtune bei der Erweiterung seiner europäischen Präsenz.

Zusätzlich zur Verwahrung umfasst das ETP-Programm von Virtune auch einen Pfandhalter, der eine weitere rechtliche Schutzebene für Investoren bereitstellt. Die Partnerschaft beruht auf gemeinsamen Wertvorstellungen hinsichtlich institutioneller Exaktheit, regulatorischer Abgleichung und einer Verpflichtung für die Sicherheit digitaler Vermögenswerte für europäische Investoren.

"Virtune ist bereits ein geschätzter Partner, und diese Erweiterung ist eine ganz natürliche Weiterentwicklung einer Beziehung, die auf operativen Spitzenleistungen und gegenseitigem Vertrauen aufgebaut ist. Europäische institutionelle Investoren verdienen dasselbe Infrastrukturniveau, das BitGo weltweit bereitstellt: regulierte Verwahrung, ausgedehnter Asset-Support und bewährte Sicherheit. Wir sind stolz darauf, Virtune bei dessen weiterer Ausdehnung seines ETP-Angebots an europäischen Börsen zu unterstützen." Jody Mettler, Chief Operating Officer bei BitGo

"Wir freuen uns, BitGo als zusätzlichen Verwahrer innerhalb unseres ETP-Programms aufzunehmen. Die Fähigkeiten dieses Unternehmens in der Verwahrung digitaler Vermögenswerte und die breite Asset-Abdeckung unterstützen unsere kontinuierliche Produkterweiterung und beständige Innovationsarbeit." Christopher Kock, CEO bei Virtune

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "sollte", "überzeugt sein", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersagen", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderen die hohe Volatilität digitaler Vermögenswerte, technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration unterstützter digitaler Vermögenswerte sowie Änderungen und Upgrades ihres zugrunde liegenden Netzwerks, eine verstärkte Überprüfung unserer Branche und unserer Geschäftstätigkeit, der Diebstahl, Verlust oder die Zerstörung von privaten Schlüsseln, die für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte erforderlich sind, die wir für eigene Rechnung oder für unsere Kunden verwahren, Fehler bei der Ausführung von Kundentransaktionen oder der Verwaltung unserer eigenen Handelsaktivitäten, sowie die anderen Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K, der am 27. März 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") eingereicht wurde, und in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, einschließlich der nachfolgenden periodischen Berichte auf Formblatt 10-Q bzw. 8-K, erörtert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten und Bedingungen, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen bestehen, sowie auf Prognosen hinsichtlich zukünftiger Fakten und Bedingungen. Das Unternehmen hält diese zukunftsgerichteten Aussagen zwar für angemessen, weist die Leser dieser Pressemitteilung jedoch darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu den in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Über Virtune

Virtune hat seinen Sitz in Stockholm und ist ein regulierter schwedischer Verwalter digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen ist einer der wachstumsstärksten Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products, börsengehandelte Produkte) in Europa und sein Produktportfolio umfasst 23 ETPs mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 300 Millionen USD. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von mehr als 160.000 Investoren und seine Produkte sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Euronext Amsterdam und Paris sowie an der Warschauer Börse (GPW) notiert.

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