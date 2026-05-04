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ARI Motors Industries SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



04.05.2026 / 09:04 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 Borna, 4. Mai 2026 - Die ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4 / ISIN DE000A3D6Q45), deren Aktien seit dem 20. Juli 2023 im Primärmarktsegment der Börse Düsseldorf gehandelt werden, gibt heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Geschäftsentwicklung 2025 Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz in Höhe von 3.422.082 EUR erzielt (Vorjahr: 5.501.000 EUR). Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 39.785 EUR (Vorjahr: 88.000 EUR). Die Geschäftsentwicklung blieb damit insgesamt hinter den Erwartungen zurück, wobei die Gesellschaft weiterhin ein positives Ergebnis erzielen konnte. Einordnung der Geschäftsentwicklung Die rückläufige Umsatzentwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen war das Geschäftsjahr 2025 weiterhin von einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld im Bereich der Elektromobilität geprägt, das sich branchenübergreifend in einer zurückhaltenden Nachfrageentwicklung widerspiegelte. Zum anderen befand sich die Gesellschaft in einer Phase der strategischen Weiterentwicklung ihres Produktportfolios. Insbesondere das volumenstärkste Modell, der ARI 458, entsprach zuletzt nicht mehr vollständig den gestiegenen Marktanforderungen und wurde im Jahresverlauf durch die weiterentwickelte Modellgeneration ARI 458 PRO ersetzt. Die damit verbundene Umstellung im Produktportfolio führte temporär zu Verzögerungen in der Vermarktung und wirkte sich entsprechend auf die Umsatzentwicklung aus. Stabilisierung und operative Entwicklung Gleichzeitig zeigt sich im Jahresverlauf eine Stabilisierung der Geschäftsentwicklung. So lag der Umsatz im zweiten Halbjahr 2025 nahezu auf dem Niveau des ersten Halbjahres, während im Vorjahr noch ein deutlicher Rückgang im zweiten Halbjahr zu verzeichnen war. Zudem konnte der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug weiter gesteigert werden. Dieser erhöhte sich von rund EUR 20.800 im Vorjahr auf etwa EUR 22.000 im Geschäftsjahr 2025. Das Geschäftsjahr 2025 ist vor diesem Hintergrund als ein Jahr der operativen Stabilisierung und strategischen Weiterentwicklung einzuordnen. Auftragsbestand Zum 31. Dezember 2025 verfügte die Gesellschaft über einen gesicherten Auftragsbestand von 168 Fahrzeugen mit einem erwarteten Umsatzvolumen von rund 3,7 Mio. EUR. Strategische Weiterentwicklung und Ausblick Parallel zur operativen Entwicklung hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 wesentliche strategische Weichen für zukünftiges Wachstum gestellt. Mit dem Einstieg in den Bereich autonomer Lieferfahrzeuge und dem Aufbau der ARVIA SE wurde ein neues, skalierbares Geschäftsfeld etabliert. Für das Jahr 2026 erwartet das Management erste Umsätze aus diesem Segment sowie die Fertigstellung und Präsentation erster Prototypen. Darüber hinaus wird der geplante Börsengang der ARVIA SE in Schweden vorangetrieben, um zusätzliche Wachstumsmittel zu erschließen und die weitere Skalierung des Geschäfts zu ermöglichen. Im Zuge der geplanten Transaktion ist zudem vorgesehen, bestehende Aktionäre an der künftigen ARVIA-Struktur zu beteiligen. Zur Unterstützung des operativen Geschäfts hat die Gesellschaft zudem zusätzliche Finanzierungsstrukturen etabliert, die insbesondere die Vorfinanzierung von Fahrzeugen verbessern und eine flexiblere Abwicklung von Kundenaufträgen ermöglichen. Die daraus resultierenden Geschäftsaktivitäten wirken sich insbesondere positiv auf die Ergebnisentwicklung aus. Die Gesellschaft konnte in Phasen deutlich gestiegener Energiepreise eine signifikante Zunahme des Kundeninteresses verzeichnen, die sich unter anderem in einem temporären Anstieg der Fahrzeugkonfigurationen widerspiegelte. Das Management sieht hierin einen klaren Indikator für das vorhandene Nachfragepotenzial im Bereich kosteneffizienter elektrischer Mobilitätslösungen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management eine zunehmende Belebung der Nachfrage, insbesondere im Segment kosteneffizienter Elektrofahrzeuge. In Phasen deutlich gestiegener Energiepreise konnte bereits eine signifikante Zunahme des Kundeninteresses beobachtet werden, die sich unter anderem in einem temporären, deutlichen Anstieg der Fahrzeugkonfigurationen auf den eigenen Online-Plattformen widerspiegelte. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Aktivitäten im Bereich kompakter, preisgünstiger Elektrofahrzeuge deutlich auszuweiten. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Positionierung eines neuen Einstiegsmodells im urbanen Kleinwagensegment mit einem Verkaufspreis von unter EUR 10.000, das damit deutlich unterhalb des Preisniveaus etablierter Anbieter im Elektromobilitätsmarkt liegt. Das Management sieht hierin die Möglichkeit, zusätzliche Kundengruppen zu erschließen und die Marktposition im Bereich wirtschaftlicher Mobilitätslösungen nachhaltig auszubauen. Prognose Vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Volatilität im Marktumfeld sowie der in den vergangenen Geschäftsjahren nicht erreichten Prognosen sieht das Management derzeit von der Abgabe einer konkreten Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 ab. Die Gesellschaft verfolgt damit bewusst einen vorsichtigen und realistischen Ansatz in der Kapitalmarktkommunikation. Ungeachtet dessen geht das Management davon aus, dass sich die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr nachhaltig und deutlich verbessern wird. Hauptversammlung Die Gesellschaft beabsichtigt, die ordentliche Hauptversammlung nach Veröffentlichung der finalen und testierten Jahresabschlüsse einzuberufen. Die Hauptversammlung soll im August 2026 am Unternehmenssitz in Borna stattfinden und die Geschäftsjahre 2024 und 2025 behandeln. Über die ARI Motors Industries SE Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen mit Fokus auf elektrische Nutzfahrzeuge für den urbanen Einsatz. Neben dem klassischen Fahrzeuggeschäft baut das Unternehmen aktuell ein neues Geschäftsfeld im Bereich autonomer Lieferfahrzeuge auf. Kontakt ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: 0049 341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com



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