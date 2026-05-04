FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.05.2026 - 11.00 am
- BERNSTEIN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 18600 (20500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CANACCORD RAISES HALFORDS TO 'BUY' - PRICE TARGET 170 PENCE - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3329 PENCE - CITIGROUP CUTS UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1525 (1421) PENCE - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 810 (790) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 656 (636) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 49 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3050 (3340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 745 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS AVIVA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 637 (560) PENCE - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 185 (230) PENCE - JPMORGAN CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'HOLD' - RPT/DEUTSCHE BANK CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 470 (530) PENCE - 'SELL' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'HOLD' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES LSE PRICE TARGET TO 11900 (11400) PENCE - 'BUY' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN STARTS GENUS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3200 PENCE
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