ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Bei dem Getränkekonzern verlangsame die Konjunkturlage den Trend, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke sei aber auf globaler Ebene bestens positioniert. Nach dem Kursrücksetzer sei das Profil von Chancen und Risiken trotz des kurzfristigen Gegenwinds attraktiv./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
© 2026 dpa-AFX-Analyser