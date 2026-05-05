FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 730 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1130 (1040) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1130 (1040) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS MJ GLEESON PRICE TARGET TO 345 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 782 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 700 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BURBERRY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1080 PENCE - BOFA RAISES BT GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 282 (213) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 170 (185) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1550 (1450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 930 (670) PENCE - 'BUY' - GS REMOVED INFORMA AND BUREAU VERITAS FROM 'EUROPE CONV. LIST - DIRECTORS' CUT' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4531 (4598) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HALEON PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 103 (105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 1870 (1850) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3200 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - ODDO BHF RAISES LSE PRICE TARGET TO 12500 (11900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES INTERTEK TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 5850 (4475) PENCE - RBC RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1550 (1450) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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