

WASHINGTON (dpa-AFX) - Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year



The company's bottom line totaled $122.89 million, or $1.71 per share. This compares with $111.10 million, or $1.52 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 8.7% to $636.24 million from $585.08 million last year.



Jack Henry & Associates, Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $122.89 Mln. vs. $111.10 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $1.52 last year. -Revenue: $636.24 Mln vs. $585.08 Mln last year.



-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.78 To $ 6.87 Full year revenue guidance: $ 2.521 B To $ 2.533 B



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