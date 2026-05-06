Das Prüfpräparat TAK-881 war mit dem etablierten Medikament HYQVIA vergleichbar und zeigte gleichzeitig ein geringeres Infusionsvolumen und eine kürzere Infusionsdauer bei PID-Patienten

Takeda TSE:4502/NYSE:TAK gab heute bekannt, dass TAK-881-3001, eine zulassungsrelevante klinische Phase-2/3-Studie bei Patienten mit primären Immundefekten (PID), ihren primären Endpunkt erreicht hat, der die pharmakokinetische (PK) Vergleichbarkeit zwischen dem Prüfpräparat TAK-881 [Immunglobulin subkutan (human), 20-prozentige Lösung (SCIG 20 %) mit rekombinanter humaner Hyaluronidase] und HYQVIA [Immunglobulin-Infusion (human) 10 mit rekombinanter humaner Hyaluronidase] nachweisen konnte. Darüber hinaus zeigten die sekundären Endpunkte, dass TAK-881, ein mit Hyaluronidase versetztes SCIG 20 %, Sicherheits-, Wirksamkeits- und Verträglichkeitsprofile aufwies, die mit denen von HYQVIA, einem etablierten, mit Hyaluronidase versetzten SCIG 10 %, vergleichbar waren. Diese Ergebnisse untermauern das Potenzial von TAK-881, die erforderliche Immunglobulin-Dosis (IG) für PID-Patienten in der Hälfte des Volumens von HYQVIA zu verabreichen, wodurch die Infusionsdauer verkürzt wird, während gleichzeitig eine flexible Dosierung von bis zu einmal monatlich für Patienten beibehalten wird (alle drei oder vier Wochen bei PID).

Die klinische Studie TAK-881-3001 untersuchte die Pharmakokinetik, Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität von TAK-881 bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 2 Jahren mit PID, die zuvor mit einer IG-Therapie behandelt worden waren, und verglich diese mit HYQVIA bei Patienten ab 16 Jahren. Erste Topline-Daten zeigen, dass TAK-881:

eine vergleichbare Pharmakokinetik erreichte: Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine gleichwertige Immunglobulin-G (IgG)-Exposition zwischen TAK-881 und HYQVIA, wie durch ein geometrisches Mittelverhältnis von 99,67% (90 KI: 95,10 bis 104,46 %) für die Flächen unter den Konzentrations-Zeit-Profilen über ein Dosierungsintervall im Steady State (AUC0-tau,ss) belegt.

Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine gleichwertige Immunglobulin-G (IgG)-Exposition zwischen TAK-881 und HYQVIA, wie durch ein geometrisches Mittelverhältnis von (90 KI: 95,10 bis 104,46 %) für die Flächen unter den Konzentrations-Zeit-Profilen über ein Dosierungsintervall im Steady State (AUC0-tau,ss) belegt. Immunschutz gewährleistet: TAK-881 zeigte vergleichbare Infektionsraten und einen vergleichbaren Immunschutz wie HYQVIA, wobei die schützenden IgG-Spiegel während der gesamten Studie konstant aufrechterhalten wurden.

TAK-881 zeigte vergleichbare Infektionsraten und einen vergleichbaren Immunschutz wie HYQVIA, wobei die schützenden IgG-Spiegel während der gesamten Studie konstant aufrechterhalten wurden. Nachweis eines vergleichbaren Sicherheitsprofils: Die Sicherheits- und Verträglichkeitsprofile von TAK-881 waren mit denen von HYQVIA vergleichbar, wobei keine neuen Sicherheitssignale beobachtet wurden. Das Sicherheitsprofil von TAK-881 wird in der laufenden Verlängerungsstudie TAK-881-3002 weiter evaluiert.

"Diese Phase-2/3-Ergebnisse zeigten, dass das pharmakokinetische Profil von TAK-881 mit dem von HYQVIA vergleichbar war, einem etablierten IG-Standardtherapeutikum bei Patienten mit PID, während es gleichzeitig potenzielle Vorteile wie weniger Injektionsstellen, einen flexiblen Behandlungsplan und kürzere Infusionszeiten bietet", sagte Dr. med. Kristina Allikmets, PhD, Senior Vice President und Leiterin der Forschung und Entwicklung für aus Plasma gewonnene Therapien bei Takeda. "TAK-881-3001 spiegelt unser umfassendes Engagement in Forschung und Entwicklung wider, IG-Therapien der nächsten Generation voranzutreiben und Patienten schneller sinnvolle neue Behandlungsoptionen anzubieten, während wir gleichzeitig die Auswahlmöglichkeiten für Patienten erweitern und strenge Standards hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit einhalten."

Für viele Patienten mit PID ist die IG-Ersatztherapie die einzige Behandlungsoption, um den Immunschutz gegen Infektionen aufrechtzuerhalten. Obwohl bestehende IG-Therapien wirksam sind, leiden viele Patienten weiterhin unter der Behandlungsbelastung, einschließlich häufiger oder großvolumiger Infusionen.

"Patienten, die aufgrund einer PID eine lebenslange IG-Therapie benötigen, sind mit einer erheblichen Behandlungsbelastung konfrontiert. Eine Verbesserung des Verabreichungsprozesses kann diese Belastung verringern, indem sie das Behandlungserlebnis wesentlich verbessert", sagte Dr. med. Richard L. Wasserman, PhD, Allergologe/Immunologe und Hauptprüfarzt für TAK-881-3001. "Diese Topline-Ergebnisse aus TAK-881-3001 sind ermutigend. Sie zeigen, dass ein hochkonzentriertes, durch Hyaluronidase vermittelter subkutaner IG-Ansatz Immunschutz bieten kann, verbunden mit einer besser zu bewältigenden Infusionserfahrung, die darauf abzielt, das tägliche Leben von Patienten mit PID zu verbessern."

Die Analysen zu TAK-881-3001 dauern an, und Takeda geht davon aus, weitere Ergebnisse auf einem bevorstehenden medizinischen Forum vorzustellen. Takeda rechnet damit, im Geschäftsjahr 2026 Zulassungsanträge für TAK-881 bei den Zulassungsbehörden in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Japan einzureichen.

Über TAK-881-3001 und TAK-881-3002

TAK-881-3001 war eine zulassungsrelevante klinische Phase-2/3-Studie zur Bewertung der Pharmakokinetik, Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität von TAK-881 bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 2 Jahren mit primärer Immundefektur (PID), die zuvor mit einer Immunglobulintherapie (IG) behandelt worden waren. Studienteilnehmer im Alter von 16 Jahren und älter wurden randomisiert und erhielten im offenen, randomisierten Crossover-Teil der Studie bis zu 51 Wochen lang entweder TAK-881 gefolgt von HYQVIA oder HYQVIA gefolgt von TAK-881 in derselben Dosis und mit demselben Dosierungsintervall wie bei IG. Teilnehmer im Alter von 2 bis 16 Jahren wurden im offenen, einarmigen Studienteil bis zu 27 Wochen lang ausschließlich mit TAK-881 behandelt. Weitere Informationen zur klinischen Studie TAK-881-3001 sind auf ClinicalTrials.gov unter der Studien-ID NCT05755035 verfügbar.

TAK-881-3002 ist eine Phase-3-Studie zur Bewertung der langfristigen Sicherheit und Verträglichkeit von TAK-881 bei Patienten mit PID und stellt die Verlängerungsstudie von TAK-881-3001 dar. Weitere Informationen zur klinischen Studie TAK-881-3002 sind auf ClinicalTrials.gov unter der Studien-ID NCT06076642 verfügbar.

Über TAK-881

TAK-881 [Immunglobulin subkutan (human), 20 %ige Lösung (SCIG 20 %) und rekombinante humane Hyaluronidase] ist ein flüssiges Prüfpräparat, bestehend aus einer Ampulle Immunglobulin (IG) 20 und einer Ampulle der rekombinanten humanen Hyaluronidase von Halozyme (rHuPH20). IG wird aus menschlichem Plasma gewonnen und unterstützt das körpereigene Immunsystem. TAK-881 wird unter die Haut in das subkutane Fettgewebe infundiert, wo die Hyaluronidase die Verteilung erleichtert und die Absorption des Immunglobulins im subkutanen Gewebe erhöht, wodurch größere Volumina an einer bestimmten Infusionsstelle verabreicht werden können. Als durch Hyaluronidase unterstütztes SCIG 20 wird TAK-881 mit dem Ziel entwickelt, das Infusionsvolumen und die Infusionsdauer zu reduzieren und gleichzeitig Patienten mit PID einen wirksamen Immunschutz zu bieten.

Über primäre Immundefekte (PID)

Primäre Immundefekte (PID) sind eine Gruppe von mehr als 550 seltenen und chronischen Erkrankungen, bei denen ein Teil des körpereigenen Immunsystems fehlt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.1 Diese Erkrankungen resultieren aus genetischen Mutationen, die in der Regel vererbt werden.2 Die Symptome von PID variieren und können häufige und/oder anhaltende Infektionen sowie ungewöhnliche Autoimmunreaktionen umfassen, was oft zu langen Phasen der Fehldiagnose führt, trotz Konsultationen bei mehreren Spezialisten.3 In den Vereinigten Staaten ist etwa 1 von 1.200 Menschen von PID betroffen.4

Über HYQVIA

HYQVIA [Immunglobulin-Infusion 10 (human) mit rekombinanter humaner Hyaluronidase] ist ein flüssiges Arzneimittel, das 10 Immunglobulin (IG) und die rekombinante humane Hyaluronidase (rHuPH20) von Halozyme enthält. HYQVIA ist von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) als Ersatztherapie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen (0-18 Jahre) mit primärem Immundefekt (PID) mit beeinträchtigtem Antikörperschutz sowie bei Patienten mit sekundärem Immundefekt (SID) zugelassen, die an schweren oder wiederkehrenden Infektionen, einer unwirksamen antimikrobiellen Behandlung und entweder einem nachgewiesenen spezifischen Antikörperversagen (PSAF) oder einem Serum-IgG-Spiegel von <4 g/l leiden. Darüber hinaus ist es von der EMA für Erwachsene, Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) mit chronisch-entzündlicher demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) als Erhaltungstherapie nach Stabilisierung durch intravenöse IG-Therapie (IVIG) zugelassen.

In den Vereinigten Staaten ist HYQVIA zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern ab zwei Jahren mit PID sowie als Erhaltungstherapie für erwachsene Patienten mit CIDP zugelassen.

HYQVIA wird unter die Haut in das subkutane Fettgewebe infundiert und enthält aus menschlichem Plasma gewonnene IG. IG sind Antikörper, die das Immunsystem des Körpers aufrechterhalten. Der Hyaluronidase-Anteil von HYQVIA erleichtert die Verteilung und Resorption von IG im subkutanen Raum zwischen Haut und Muskel. HYQVIA wird bis zu einmal im Monat verabreicht (alle zwei, drei oder vier Wochen bei CIDP; alle drei oder vier Wochen bei PID).

HyQvia (Humanes normales Immunglobulin) 100 mg/ml Infusionslösung zur subkutanen Anwendung

Wichtige Sicherheitsinformationen (Europäische Union)

Bitte konsultieren Sie vor der Verschreibung die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC) von HyQvia (Humanes normales Immunglobulin (SCIg)), insbesondere in Bezug auf Dosierung und Behandlungsüberwachung.

ANWENDUNGSHINWEISE: Die Therapie sollte unter der Aufsicht eines Arztes eingeleitet und überwacht werden, der Erfahrung in der Behandlung von Immundefekten/CIDP hat. Das Arzneimittel sollte subkutan (SC) verabreicht werden. Die Dosis und das Dosierungsschema hängen von der Indikation ab. Die Dosis muss unter Umständen für jeden Patienten individuell angepasst werden, abhängig von der Pharmakokinetik und dem klinischen Ansprechen. Eine auf dem Körpergewicht basierende Dosis muss bei untergewichtigen oder übergewichtigen Patienten möglicherweise angepasst werden.

KONTRAINDIKATIONEN: Darf nicht intravenös oder intramuskulär verabreicht werden. Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe. Überempfindlichkeit gegen humane Immunglobuline, insbesondere in sehr seltenen Fällen von IgA-Mangel, wenn der Patient Antikörper gegen IgA aufweist. Systemische Überempfindlichkeit gegen Hyaluronidase oder rHuPH20.

BESONDERE PATIENTENGRUPPEN: Pädiatrische Population: Das Dosierungsschema für Kinder und Jugendliche (0 bis 18 Jahre) bei Ersatz- und immunmodulatorischen Therapien entspricht dem für Erwachsene. Die in der Fachinformation aufgeführten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen gelten sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Schwangerschaft: Die Sicherheit dieses Arzneimittels bei der Anwendung während der Schwangerschaft beim Menschen wurde in kontrollierten klinischen Studien nicht nachgewiesen; daher sollte es schwangeren Frauen und stillenden Müttern nur mit Vorsicht verabreicht werden. Die klinische Erfahrung mit Immunglobulinen legt nahe, dass keine schädlichen Auswirkungen auf den Schwangerschaftsverlauf oder auf den Fötus und das Neugeborene zu erwarten sind. Fertilität: Derzeit liegen keine klinischen Sicherheitsdaten vor. Die klinische Erfahrung mit Immunglobulinen lässt darauf schließen, dass keine schädlichen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit zu erwarten sind.

BESONDERE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG: Rückverfolgbarkeit: Um die Rückverfolgbarkeit biologischer Arzneimittel zu verbessern, sollten der Name und die Chargennummer des verabreichten Produkts eindeutig dokumentiert werden. Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung: Wenn HyQvia versehentlich in ein Blutgefäß verabreicht wird, kann es bei Patienten zu einem Schock kommen; bestimmte Nebenwirkungen können häufiger bei Patienten auftreten, die zum ersten Mal humanes normales Immunglobulin erhalten, oder in seltenen Fällen, wenn das humane normale Immunglobulinprodukt gewechselt wird oder wenn seit der letzten Infusion ein langer Zeitraum vergangen ist; mögliche Komplikationen lassen sich oft vermeiden, indem das Produkt zunächst langsam infundiert wird und sichergestellt wird, dass die Patienten sorgfältig überwacht werden. Alle anderen Patienten sollten nach der Verabreichung mindestens 20 Minuten lang beobachtet werden. Bei einer Behandlung zu Hause sollte Unterstützung durch eine weitere verantwortliche Person verfügbar sein. Patienten, die sich selbst zu Hause behandeln, und/oder ihre Betreuungspersonen sollten ebenfalls darin geschult werden, frühe Anzeichen einer Überempfindlichkeit zu erkennen. Im Falle einer unerwünschten Reaktion muss entweder die Verabreichungsgeschwindigkeit verringert oder die Infusion abgebrochen werden. In den klinischen Studien wurden keine chronischen Hautveränderungen beobachtet. Die Patienten sollten daran erinnert werden, jede chronische Entzündung, Knotenbildung oder Entzündung an der Infusionsstelle, die länger als einige Tage anhält, zu melden. Überempfindlichkeit gegenüber IG 10 %: Patienten mit Anti-IgA-Antikörpern, bei denen die Behandlung mit SCIg-Produkten die einzige Option bleibt, sollten nur unter strenger ärztlicher Aufsicht mit HyQvia behandelt werden. In seltenen Fällen kann humanes normales Immunglobulin einen Blutdruckabfall mit anaphylaktischer Reaktion hervorrufen, selbst bei Patienten, die eine vorherige Behandlung mit humanem normalem Immunglobulin vertragen haben. Weitere Informationen finden Sie in der Fachinformation. Überempfindlichkeit gegenüber rHuPH20: Bei Verdacht auf allergische oder anaphylaktische Reaktionen nach der Verabreichung von rHuPH20 muss die Infusion sofort abgebrochen und gegebenenfalls eine standardmäßige medizinische Behandlung eingeleitet werden. Immunogenität von rHuPH20: In klinischen Studien wurde bei Patienten, die HyQvia erhielten, über die Bildung von nicht-neutralisierenden Antikörpern und neutralisierenden Antikörpern gegen die rHuPH20-Komponente berichtet. Arterielle und venöse thromboembolische Ereignisse wurden mit der Anwendung von Immunglobulinen in Verbindung gebracht. Patienten sollten vor der Anwendung von Immunglobulinen ausreichend hydriert sein. Bei Patienten mit vorbestehenden Risikofaktoren für thromboembolische Ereignisse ist Vorsicht geboten. Überwachen Sie Patienten mit einem Risiko für Hyperviskosität auf Anzeichen und Symptome einer Thrombose und beurteilen Sie die Blutviskosität. Eine Thrombose kann auch ohne bekannte Risikofaktoren auftreten. Die Patienten sollten über die ersten Symptome thromboembolischer Ereignisse informiert und angewiesen werden, bei Auftreten von Symptomen unverzüglich ihren Arzt zu kontaktieren. Hämolytische Anämie: Immunglobulinprodukte enthalten Antikörper gegen Blutgruppen (z. B. A, B, D), die als Hämolysine wirken können. Empfänger von Immunglobulinprodukten sollten auf klinische Anzeichen und Symptome einer Hämolyse überwacht werden. Aseptisches Meningitis-Syndrom (AMS): Es wurde berichtet, dass es im Zusammenhang mit einer IVIg- und SCIg-Behandlung auftritt; die Symptome beginnen in der Regel innerhalb von einigen Stunden bis zu 2 Tagen nach der Immunglobulinbehandlung. Die Patienten sollten über die ersten Symptome informiert werden. Ein Absetzen der Immunglobulinbehandlung kann innerhalb weniger Tage zu einer Remission des AMS ohne Folgeerscheinungen führen. AMS kann im Zusammenhang mit einer hochdosierten (2 g/kg) IVIg-Behandlung häufiger auftreten. Aus Post-Marketing-Daten wurde kein eindeutiger Zusammenhang zwischen AMS und höheren Dosen beobachtet. Eine höhere Inzidenz von AMS wurde bei Frauen festgestellt. Beeinträchtigung serologischer Tests: Nach der Infusion von Immunglobulinen kann der vorübergehende Anstieg der verschiedenen passiv übertragenen Antikörper im Blut des Patienten zu irreführenden positiven Ergebnissen bei serologischen Tests führen. Infusionen von Immunglobulinprodukten können zu falsch positiven Ergebnissen bei Assays führen, die auf dem Nachweis von ß-D-Glucanen zur Diagnose von Pilzinfektionen beruhen. Übertragbare Erreger: Zu den Standardmaßnahmen zur Verhinderung von Infektionen, die durch die Verwendung von aus menschlichem Blut oder Plasma hergestellten Arzneimitteln entstehen können, gehören die Auswahl der Spender, das Screening einzelner Spenden und Plasmapools auf spezifische Infektionsmarker sowie die Einbeziehung wirksamer Herstellungsschritte zur Inaktivierung/Entfernung von Viren. Trotzdem kann bei der Verabreichung von aus menschlichem Blut oder Plasma hergestellten Arzneimitteln die Möglichkeit einer Übertragung von Infektionserregern nicht vollständig ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für unbekannte oder neu auftretende Viren und andere Krankheitserreger. Die getroffenen Maßnahmen gelten als wirksam für behüllte und für nicht behüllte Viren.

WECHSELWIRKUNGEN: Lebendimpfstoffe: Die Verabreichung von Immunglobulin kann die Wirksamkeit von Lebendimpfstoffen für einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen und bis zu 3 Monaten beeinträchtigen. Nach der Verabreichung dieses Arzneimittels sollte ein Abstand von 3 Monaten eingehalten werden, bevor eine Impfung mit Lebendimpfstoffen erfolgt. Im Falle von Masern kann diese Beeinträchtigung bis zu 1 Jahr andauern. Daher sollte bei Patienten, die eine Masernimpfung erhalten, der Antikörperstatus überprüft werden.

NEBENWIRKUNGEN: Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen (Ars) waren lokale Reaktionen. Die am häufigsten berichteten systemischen Ars waren Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und Fieber. Die meisten dieser Ars waren leicht bis mittelschwer. Fälle von vorübergehender aseptischer Meningitis, vorübergehenden hämolytischen Reaktionen, Anstieg des Serumkreatininspiegels und/oder akutem Nierenversagen wurden bei der Anwendung von humanem Normalimmunglobulin beobachtet. Häufigkeit der unerwünschten Wirkungen pro Infusion: sehr häufig (= 1/10): Lokale Reaktionen (insgesamt, siehe Fachinformation für die detaillierte Liste der lokalen Reaktionen); häufig (= 1/100 bis 1/10): Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Unterbauchschmerzen, Oberbauchschmerzen und Druckempfindlichkeit des Abdomens, Erythem, Asthenie, Müdigkeit, Lethargie und Unwohlsein; gelegentlich (= 1/1 000 bis 1/100): Schwindel, Migräne, Tremor, Parästhesie, Sinustachykardie und Tachykardie, erhöhter Blutdruck und Hypertonie, Durchfall, Erbrechen, Blähungen, Juckreiz, Hautausschlag, erythematöser Hautausschlag, makulöser Hautausschlag, makulopapulöser Hautausschlag und papulöser Hautausschlag, Urtikaria, Myalgie, Arthralgie, Beschwerden in den Gliedmaßen und Schmerzen in den Extremitäten, Rückenschmerzen, Gelenksteifigkeit, muskuloskelettale Brustschmerzen, Schüttelfrost, Ödeme, periphere Ödeme und Schwellungen (systemisch), lokalisierte Ödeme, periphere Schwellungen und Hautödeme, Schwerkraftödeme, Genitalödeme, Hodensackschwellungen und vulvovaginale Schwellungen, Brennen; selten (= 1/10 000 bis 1/1 000): Zerebrovaskulärer Unfall und ischämischer Schlaganfall, Hypotonie, Dyspnoe, Schmerzen in der Leistengegend, Hämosiderinurie, Hyperhidrose, positiver direkter Coombs-Test und positiver Coombs-Test.

Die EU-Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels finden Sie unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hyqvia-epar-product-information_en.pdf

Die vollständigen Verschreibungsinformationen für die USA finden Sie unter: https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/HYQVIA_USA_ENG.pdf

Über Takeda

Takeda konzentriert sich darauf, eine bessere Gesundheitsversorgung für die Menschen und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen. Wir verfolgen das Ziel, in unseren therapeutischen und geschäftlichen Kernbereichen unter anderem Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, plasmabasierte Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe lebensverändernde Behandlungen zu entwickeln und bereitzustellen. Zusammen mit unseren Partnern streben wir danach, die Erfahrung der Patienten zu verbessern und ihnen mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsoptionen zu erschließen. Als wertebasiertes und auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen lassen sich von unserem Ziel leiten und sind den gleichen Werten verpflichtet, die unser Handeln nun schon seit mehr als zwei Jahrhunderten bestimmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.takeda.com.

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1 Immune Deficiency Foundation. Living With Primary Immunodeficiency. Abgerufen im April 2026. Verfügbar unter: https://primaryimmune.org/living-primary-immunodeficiency. 2 Center for Disease Control and Prevention. About Primary Immunodeficiency (PI). Abgerufen im April 2026. Verfügbar unter: https://www.cdc.gov/primary-immunodeficiency/about/index.html. 3 Immune Deficiency Foundation. Understanding Primary Immunodeficiency. Abgerufen im April 2026. Verfügbar unter: https://primaryimmune.org/understanding-primary-immunodeficiency. 4 Kobrynski L, Powell RW, Bowen S. J Clin Immunol. 2014;34(8):954-961

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