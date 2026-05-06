Drohnen entwickeln sich schrittweise zum industriellen Gamechanger. Ihre Bedeutung auf modernen Schlachtfeldern ist angesichts der steigenden militärischen Konflikte offensichtlich geworden. Aber auch in Bereichen wie Logistik, Infrastruktur und Landwirtschaft entwickeln sich Drohnen zu einer wachstumsstarken Schlüsseltechnologie. Volatus Aerospace positioniert sich mit einem breiten Leistungsspektrum von der Drohnenherstellung bis hin zu datengetriebenen Services (SaaS) mit einer integrierten Plattform. Die Kanadier profitieren von beiden Bereichen, den rasant wachsenden Aufträgen der Nato und einer steigenden Anzahl von langlaufenden Industrieverträgen. Noch ist die Aktie moderat bewertet. Dies wird sich jedoch mit der erfolgreichen Expansion und dem angestrebten Nasdaq-Listing in absehbarer Zeit signifikant ändern. Warum Drohnen zu den spannendsten Investmentthemen der kommenden Jahre gehören und warum Volatus Aerospace auf der Favoritenliste steht, erfahren Sie hier.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de