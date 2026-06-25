Die Bundesregierung hat für ein Beben im deutschen Rüstungssektor gesorgt. Während die Aktie von Rheinmetall am Mittwoch zeitweise mehr als 16 % einbrach, legte das Wertpapier von TKMS um über 10 % zu. Auslöser war ein vom Verteidigungsministerium bestätigter "Spiegel"-Bericht. Demnach beendet die Bundesregierung das schwer verzögerte und deutlich teurer gewordene Fregattenprogramm F126. Damit ist die Mittelfristplanung von Rheinmetall in Gefahr. Gleichzeitig könnte TKMS profitieren. Volatus Aerospace profitiert vom Drohnen-Boom. Mit einem neuen Standort will man im Markt für zivile und militärische Drohnen wachsen. Sollte es gelingen, die 500-Mio.-Pipeline stärker zu monetarisieren, sollte die Aktie wieder durchstarten. In der Transformation vom Druckmaschinenhersteller zum Industrie- und Technologieunternehmen befindet sich Heidelberger Druckmaschinen. Künftig will man auch bei der Drohnenabwehr mitmischen. Bis dahin ist es zwar noch ein steiniger Weg, aber Analysten raten zum Kauf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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