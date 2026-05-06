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Zalando liefert starkes erstes Quartal dank KI-Innovationen und der Integration von ABOUT YOU



06.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Zalando liefert starkes erstes Quartal dank KI-Innovationen und der Integration von ABOUT YOU Das Konzern-GMV wächst auf ausgewiesener Basis um 21,7 %, der Umsatz steigt um 23,8 % und das bereinigte EBIT klettert auf 65 Millionen Euro. Synergien aus der ABOUT YOU Integration tragen 10 Millionen Euro zum Ergebnis bei

Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns steigt von 1,9 % auf 2,2 %

Im Endkundengeschäft (B2C) sorgt der Multi-App-Ansatz für ein neues Hoch von 62,3 Millionen aktiven Kund*innen; die durchschnittlichen Ausgaben pro Kund*in steigen um 2,9 % auf 305 Euro

Im Firmenkundengeschäft (B2B) steigt der ausgewiesene Umsatz um 23,6 % auf 297 Millionen Euro; das bereinigte EBIT erreicht 26 Millionen Euro und die bereinigte EBIT-Marge steigt auf 8,6 %

Dank künstlicher Intelligenz (KI) wird der Zalando Assistant zum echten Lifestyle-Begleiter, moderne Roboter unterstützen in der Logistik und generative KI erhöht in der Bildverarbeitung die Geschwindigkeit beim Onboarding neuer Produkte

Der Konzern bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 Berlin, 6. Mai 2026 // Zalando SE ("Zalando"), Europas führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle, ist erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet. Umsatz und Gewinn legten im ersten Quartal weiter zu dank des gezielten Einsatzes künstlicher Intelligenz sowie der Integration von ABOUT YOU. Das gesamte Unternehmen erzielte sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich Wachstum und Effizienzsteigerungen. Das Konzern-Bruttowarenvolumen (GMV) stieg auf Pro-forma-Basis um 6 % und auf ausgewiesener Basis um 21,7 % auf 4,3 Milliarden Euro. Der Konzern-Umsatz wuchs Pro-forma um 3,4 % und auf ausgewiesener Basis um 23,8 % auf 3 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 65 Millionen Euro - ein Plus von 38,7 % im Vergleich zum Vorjahr.* Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich damit von 1,9 % auf 2,2 %. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch Synergien aus der ABOUT YOU-Integration in Höhe von 10 Millionen Euro (vor Integrationskosten). Damit liegt das Unternehmen auf Kurs, das Synergie-Ziel von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen. Trotz einer sich schnell verändernden geopolitischen Lage und eines verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Umfelds seit der Veröffentlichung des Jahresausblicks Anfang März bleibt die Konsumnachfrage stabil. Dies unterstreicht die Resilienz von Zalandos Geschäftsmodell. Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Zalando seine Prognose und erwartet weiterhin ein Wachstum bei GMV und Umsatz zwischen 12 % und 17 % auf ausgewiesener Basis sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 660 und 740 Millionen Euro. "Unser starkes erstes Quartal belegt die Stärke unserer Strategie. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir bei der Skalierung von KI-Innovationen und der Integration von ABOUT YOU machen", sagt Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. "Unsere einzigartige Daten- und Infrastrukturplattform, die wir über 17 Jahre aufgebaut haben - darunter die umfangreichsten modespezifischen Daten in Europa sowie das führende europäische Logistiknetzwerk - ist in Verbindung mit KI ein enormer Vorteil." Signifikante Fortschritte durch künstliche Intelligenz Zalando hat im ersten Quartal die Nutzung von KI als Wachstumstreiber und Effizienzhebel stark vorangetrieben. Der Zalando Assistant unterstützt nun auch personalisierte Empfehlungen im Bereich Beauty. Seit Jahresbeginn haben fast 10 Millionen Kund*innen den Assistant genutzt. Im gesamten Jahr 2025 waren es noch 6 Millionen. Auf diese Weise entwickelt sich der Zalando Assistant spürbar weiter: Weg von der reinen Suche, hin zu einem persönlichen Begleiter, der Kund*innen in allen Lebenslagen rund um Mode und Lifestyle inspiriert. In der Logistik treibt Zalando gemeinsam mit dem Partner Nomagic die Automatisierung weiter voran und rollt hochentwickelte Roboter in seinem europäischen Netzwerk aus. Schon heute erledigen Roboter monatlich rund 2 Millionen Artikel. Das macht die Arbeitsabläufe schneller, reduziert den manuellen Aufwand und stärkt die Stabilität und Skalierbarkeit von Zalandos Logistiknetzwerk in Europa. Auch beim Onboarding neuer Artikel hilft KI: Generative künstliche Intelligenz unterstützt bei der Bildverarbeitung, korrigiert automatisch visuelle Fehler und reichert täglich rund 6.000 Artikel mit fehlenden Materialangaben an. Dadurch sind 85 % der neuen Artikel innerhalb von weniger als drei Tagen online - eine Verbesserung um 10 Prozentpunkte innerhalb von zwei Jahren. Dies reduziert den Aufwand für Partner und beschleunigt gleichzeitig die Zeit bis zum Verkaufsstart. B2C-Wachstum durch ein starkes App-Portfolio Im B2C-Segment wuchs die Gruppe auf Pro-forma-Basis über das App-Portfolio hinweg - bestehend aus der markenorientierten Zalando-App, der trendfokussierten ABOUT YOU App und der dealorientierten Lounge by Zalando App. Dieser Ansatz ermöglicht es Zalando, unterschiedliche Kundenbedürfnisse gezielt anzusprechen. Sowohl ABOUT YOU als auch Lounge by Zalando verzeichneten zweistellige Wachstumsraten. Das erste Quartal war geprägt von einem starken Start in die Frühjahr-/Sommersaison und einer besonders guten Entwicklung in den Lifestyle-Kategorien wie Sport, Kids & Family und Beauty. Die Zahl der aktiven Kund*innen erreichte mit 62,3 Millionen einen neuen Höchststand. Dieser Anstieg um fast 10 Millionen im Vergleich zum Vorjahr wurde sowohl durch die Integration von ABOUT YOU als auch durch ein solides organisches Wachstum über alle drei Apps hinweg getrieben. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Kund*in stiegen um 2,9 % auf 305 Euro, vor allem durch größere Warenkörbe bei einer stabilen Anzahl an Bestellungen je Kund*in. Das Partnergeschäft wuchs sowohl bei Zalando als auch bei ABOUT YOU deutlich schneller als das eigene Retailgeschäft. Diese Entwicklung unterstreicht die erfolgreiche Transformation hin zu einem margenstärkeren und kapitaloptimierten Plattformmodell. Parallel dazu festigt Zalando die Kundenbindung: Das Bonusprogramm Zalando Plus wuchs auf 18,5 Millionen Mitglieder. B2B-Betriebssystem für den E-Commerce Im B2B-Segment baut Zalando sein Betriebssystem für den Mode- und Lifestyle-E-Commerce weiter aus. Das Unternehmen erschließt weiterhin neue digitale Wachstumschancen für Marken sowie Händler und reduziert die Komplexität des grenzüberschreitenden Handels in Europa. Der Umsatz stieg um 23,6 % auf 297 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 26 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von 8,6 % entspricht. ZEOS hat zudem kürzlich die ersten Pilotpartner in Norwegen an den Start gebracht und zwei neue Vertriebskanäle angebunden. Damit ist die Logistik-Lösung nun in insgesamt 26 Märkten und für 20 verschiedene Vertriebskanäle verfügbar. "Unsere Ergebnisse für das erste Quartal spiegeln die finanzielle Disziplin wider, die wir bereits im Vorjahr gezeigt haben", sagt CFO Anna Dimitrova. "Wir haben profitables Wachstum versprochen und erneut geliefert. Die Synergien liegen über Plan, unser Kerngeschäft wird jeden Tag stärker und unser Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert." Die Ergebnispräsentation sowie der Finanzbericht zum ersten Quartal 2026 sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 am 4. August 2026 veröffentlichen.



*im Rahmen der Markterwartungen (Ende) Zalando Konzern Wesentliche Kennzahlen* in Mio. EUR Q1/26** Q1/25 GMV Konzern 4.294,3 3.528,4 % Wachstum 21,7 % 7,4 % Umsatz Konzern 2.996,1 2.419,5 % Wachstum 23,8 % 7,9 % B2C Umsatz 2.707,2 2.182,5 B2B Umsatz 296,7 240,0 Überleitung Umsatz -7,7 -3,0 Bereinigtes EBIT Konzern 64,8 46,7 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 2,2 % 1,9 % B2C Bereinigtes EBIT 38,2 41,0 B2B Bereinigtes EBIT 25,6 5,8 Überleitung Bereinigtes EBIT 1,0 0,0 Nettoumlaufvermögen -239,9 -85,9 Investitionsaufwand (Capex) -69,7 -33,6 Nettogewinn /-verlust -87,6 9,9

Wichtige Leistungsindikatoren* Q1/26*** Q1/25 Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 62,3 52,4 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 69,5 58,5 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,8 4,9 Durchschn. Warenkorbgröße (EUR) (letzte 12 Monate) 63,1 61,2

* Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2025

** Beinhaltet die ABOUT YOU Ergebnisse ab dem Vollzug der Übernahme am 11. Juli 2025

*** Die auf den letzten 12 Monaten basierenden KPIs werden auf Grundlage der letzten 12 Monate einschließlich ABOUT YOU für das gesamte Jahr berechnet, während alle anderen KPIs ABOUT YOU ab dem 11. Juli 2025 berücksichtigen. Über Zalando Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Wir verbinden 62 Millionen aktive Kund*innen mit mehr als 7.000 Marken in 29 Märkten. Unser Geschäft basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform. Für unsere Kund*innen bietet unser Multi-App-Ansatz - bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando - ein inspirierendes, hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis. Für unsere Partner bauen wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und SCAYLE öffnen wir unsere Logistik-, Software- und Servicekapazitäten für Marken und Einzelhändler*innen zur nahtlosen, grenzüberschreitenden Skalierung ihres Geschäfts. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.zalando.com/de Kontakt Medienanfragen

Sarah Syed

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Investorenanfragen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de



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