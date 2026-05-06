Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Perathoner, Sie haben am 1. Januar 2025 das CEO-Amt bei Quickline übernommen, nachdem Sie zuvor mehr als sechs Jahre als COO das Unternehmen mitgeprägt haben. Wie hat sich Ihre Perspektive auf das Unternehmen und die Schweizer Telekommunikationsbranche verändert? Welche strategischen Prioritäten haben Sie für 2026 bis 2028 definiert? Egon Perathoner: Als CEO ist meine Sicht auf Quickline noch globaler und umfassender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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