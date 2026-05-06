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Ottobock setzt Wachstumskurs bei deutlicher Margensteigerung fort



06.05.2026 / 07:29 CET/CEST

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Ottobock setzt Wachstumskurs bei deutlicher Margensteigerung fort Duderstadt, 6. Mai 2026 Umsatzerlöse im Kerngeschäft 1 steigen auf 378,4 Mio. Euro bei einem organischen Wachstum von 5,1 Prozent

Bereinigtes EBITDA im Kerngeschäft wächst um 11,8 Prozent auf 84,3 Mio. Euro; bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft erreicht 22,3 Prozent

Bereinigter Konzerngewinn steigt um 13,1 Prozent auf 22,6 Mio. Euro

Guidance für 2026 bestätigt Konzernentwicklung² Ottobock, der globale Marktführer für Human Bionics, hat im ersten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt und gleichzeitig die Marge deutlich gesteigert. Die Konzern-Umsatzerlöse im Kerngeschäft erhöhten sich um 4,4 Prozent auf 378,4 Mio. Euro (organisches Wachstum im Kerngeschäft: 5,1 Prozent). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA im Kerngeschäft stieg um 11,8 Prozent auf 84,3 Mio. Euro an. Die bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft erhöhte sich auf Grund positiver Effekte aus dem Produktmix sowie aus Beschaffungsinitiativen gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,5 Prozentpunkte auf 22,3 Prozent. Des Weiteren trugen auch Skalierungseffekte sowie eine stringente Kostenkontrolle, insbesondere in administrativen Funktionen, zur positiven Margenentwicklung bei. Der bereinigte Konzerngewinn erhöhte sich um 13,1 Prozent auf 22,6 Mio. Euro (3M 2025: 20,0 Mio. Euro). Der Konzerngewinn belief sich auf 18,8 Mio. Euro nach 16,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,30 Euro (3M 2025: 0,27 Euro). Der Free Cashflow erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,0 Prozent auf 41,5 Mio. Euro (3M 2025: 31,5 Mio. Euro). Der Verschuldungsgrad³ verringerte sich aufgrund des verbesserten bereinigten EBITDAs und des sehr guten Cashflows gegenüber dem Geschäftsjahresende 2025 auf 2,2x (Q4 2025: 2,3x). "Wir sind solide in das Jahr 2026 gestartet. Wir haben unsere Wachstumserwartungen getroffen und eine starke Profitabilität im ersten Quartal erzielt. Gleichzeitig treiben wir unsere Innovationsagenda konsequent voran - unter anderem mit strategischen Investitionen in Zukunftstechnologien rund um die Mensch-Maschine-Schnittstelle wie bei Blue Arbor Technologies. Damit stärken wir unsere Technologieführerschaft und bauen die Basis für nachhaltiges Wachstum weiter aus", sagt Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co. KGaA.

Segmententwicklung (Kerngeschäft) Das Segment EMEA verzeichnete im ersten Quartal des Jahres einen Umsatzanstieg von 8,1 Prozent auf 282,7 Mio. Euro (3M 2025: 261,5 Mio. Euro). Neben einem soliden organischen Wachstum im B2C-Geschäft, trugen unter anderem auch erste Genium X4-Lieferungen in die Ukraine zu dieser Entwicklung bei. Das organische Umsatzwachstum im Segment betrug 6,0 Prozent. Das bereinigte Segment-EBITDA verbesserte sich um 16,1 Prozent auf 65,2 Mio. Euro (3M 2025: 56,2 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 23,1 Prozent nach 21,5 Prozent im Vorjahresquartal. Die Segmentumsatzerlöse in Americas sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,8 Prozent auf 69,0 Mio. Euro (3M 2025: 76,4 Mio. Euro). Das organische Wachstum im Segment betrug -1,1 Prozent, was im Wesentlichen auf das außergewöhnlich starke erste Quartal 2025 zurückzuführen ist. Darüber hinaus wirkten sich ein temporär schwächerer Auftragseingang eines großen Kunden sowie negative Währungskurseffekte aus dem US-Dollar belastend aus. Das bereinigte Segment-EBITDA reduzierte sich auf 12,9 Mio. Euro (3M 2025: 14,0 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich hingegen um 0,4 Prozentpunkte auf 18,7 Prozent (3M 2025: 18,3 Prozent). Das Segment APAC verzeichnete eine Umsatzsteigerung um 8,3 Prozent auf 26,7 Mio. Euro (3M 2025: 24,6 Mio. Euro). Zur positiven Entwicklung trugen alle Geschäftseinheiten gleichermaßen bei. Das organische Wachstum im Segment betrug 13,9 Prozent. Das bereinigte Segment-EBITDA verbesserte sich um 17,1 Prozent auf EUR 6,2 Mio. (3M 2025: 5,3 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge im Segment verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 23,3 Prozent (3M 2026: 21,6 Prozent).

Umsatzerlöse nach Produktkategorien (Kerngeschäft) Im Produkt & Komponenten-Geschäft (B2B) beliefen sich die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum auf 213,5 Mio. Euro (3M 2025: 207,2 Mio. Euro). Das entspricht einem Anstieg um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und einem organischen Wachstum von 5,5 Prozent. Das Umsatzwachstum ist vor allem auf eine anhaltende positive Entwicklung in den Bereichen Prothetik und Neuro-Orthetik mit dem Genium X4, Kenevo und C-Brace zurückzuführen. Die Umsatzerlöse im Patient Care-Geschäft (B2C) erhöhten sich um 6,1 Prozent auf 164,8 Mio. Euro (3M 2025: 155,3 Mio. Euro). Das Wachstum resultiert aus einem organischen Wachstum von 4,7 Prozent sowie aus den Akquisitionen der Versorgungsbetriebe Matton, Belgien und Northern Prosthetics, Australien. "Neben unserem innovationsgetriebenen Wachstum, wirkt sich unsere stringente Kostensteuerung und Umsetzung von Effizienzmaßnahmen nachhaltig positiv aus. Unsere Ergebnisqualität hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres weiter verbessert und stärkt unsere finanzielle Flexibilität für Investitionen in Innovation und Wachstum. In Summe bestätigen wir unsere Guidance für das Gesamtjahr", sagt Dr. Arne Kreitz, CFO der Ottobock SE & Co. KGaA.

Guidance für 2026 bestätigt Auf Basis der soliden Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres, bestätigt Ottobock seine Prognose für das Gesamtjahr. Das erwartete organische Umsatzwachstum im Kerngeschäft wird voraussichtlich zwischen 5,0 und 8,0 Prozent liegen. Für die bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft erwartet Ottobock mehr als 26,5 Prozent. 1Das Kerngeschäft umfasst die Produktkategorien Produkte & Komponenten (B2B) sowie Patient Care (B2C). Die Produktkategorie Produkte & Komponenten (B2B) umfasst Produkte und Lösungen für Prothetik, Neuro-Orthetik, digitale Orthetik- und Prothetik (O&P)-Lösungen, sonstige Produkte und Dienstleistungen sowie bionische Exoskelette. Die Produktkategorie Patient Care (B2C) umfasst das Geschäft unseres globalen Netzwerks von rund 420 O&P-Patientenversorgungszentren, in denen wir unsere Anwender behandeln und unterstützen. 2 Der Ottobock-Konzern setzt sich zusammen aus dem Kerngeschäft sowie dem Nicht-Kerngeschäft. Das Nicht-Kerngeschäft umfasst Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereiche, für die eine Veräußerung oder die Einstellung der Geschäftsbereich bereits erfolgt oder ein Beschluss für die Umsetzung innerhalb der nächsten 18 Monate gefasst ist. 3Verschuldungsgrad ist definiert als NettoVerschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA. Die Quartalsmitteilung Januar - März 2026 finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte Nächste Termine 19. Mai 2026 Hauptversammlung 13. August 2026 Veröffentlichung des Halbjahresberichts Januar bis Juni 2026 12. November 2026 Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Januar bis September 2026 Kontakt Investoren: Ottobock SE & Co. KGaA

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Entwicklung nach Segmenten (Kerngeschäft) in Mio. Euro 3M 2026 3M 2025 Veränderung Umsatzerlöse EMEA 282,7 261,5 8,1 % Umsatzerlöse Americas 69,0 76,4 -9,8 % Umsatzerlöse APAC 26,7 24,6 8,3 %

Umsatzerlöse nach Produktkategorien (Kerngeschäft) in Mio. Euro 3M 2026 3M 2025 Veränderung Produkte und Komponenten (B2B) 213,5 207,2 3,0 % Patient Care (B2C) 164,8 155,3 6,1 %





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