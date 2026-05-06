Regensburg - MAN zeigt gemeinsam mit den Projektpartnern von SPIRIT-E als erster europäischer Nutzfahrzeughersteller bidirektionales Laden beim Lkw. Mit dem Forschungsprojekt SPIRIT-E hebt MAN Truck & Bus die Elektrifizierung des Güterverkehrs auf ein neues Niveau. Der Nutzfahrzeughersteller MAN hat ihm Rahmen des Forschungsprojekt SPIRIT-E hebt MAN Truck & Bus erstmals das bidirektionale Laden unter realen Bedingungen öffentlich demonstriert - mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab