Winterthur - Die Privatklinik Lindberg in Winterthur wird Mitte Jahr definitiv geschlossen. An dem Standort mietet sich jetzt das Kantonsspital Winterthur ein. Man habe nach einer Konsultation entschieden, die medizinischen Aktivitäten auf die Privatklinik Bethanien in Zürich und die Privatklinik Belair in Schaffhausen zu konzentrieren, teilte die Klinik- und Spitalgruppe Swiss Medical Network (SMN) mit. Die Schliessung erfolge «gegen Ende Juni». ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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