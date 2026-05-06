Zürich - Die Fondsleitung Pensimo hat für den börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund einen Kaufvertrag für ein Immobilienportfolio in der Stadt und im Grossraum Zürich unterschrieben. Die Transaktion erfolgt als Share Deal: Alle Aktien der Gesellschaft sollen per 1. Juli übertragen werden. Das Portfolio umfasst laut einer Mitteilung von Pensimo sieben neuwertige bzw. sanierte Anlageobjekte: vier Wohnliegenschaften, zwei Gewerbe-/Industrieliegenschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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