Genf/Fort Worth - Der Augenheilmittel-Konzern Alcon ist mit Wachstum ins Jahr 2026 gestartet. Nicht zuletzt die neu lancierten Produkte fanden guten Absatz. Die Jahresziele wurden teilweise erhöht und es kommt zu einem Aktienrückkauf. Von Januar bis März erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,69 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 10 Prozent, wie es am Dienstag nach US-Börsenschluss hiess. In Lokalwährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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