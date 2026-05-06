K2 Systems bietet nun auch Montagesysteme für große PV-Freiflächen (Utility-Scale) an. Das ergänzt das Angebot für kleinere Freiflächen, Fassadenlösungen und Aufdach-Kraftwerken. Der auf PV-Montagesysteme spezialisierte Entwickler K2 Systems will das Geschäft für große Freiflächenprojekte ausbauen. Das Unternehmen erweitere sein Portfolio gezielt in diesem Segment, teilte es mit, und zwar mit dem neuen K2 Pi-Rack für großflächige PV-Projekte. Grundlage ist ein Stahltragwerksystem, das sich projektabhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver