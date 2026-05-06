

EQS-Media / 06.05.2026 / 08:50 CET/CEST

Potsdam, 06. Mai 2026 - Die Amazon-Verkäufe in Frankreich überschreiten nachhaltig die 50%-Marke am LEEF-wisefood-Gesamtumsatz bei Amazon



Der Markt in Frankreich gewinnt zunehmend an Bedeutung. Im Zuge der Internationalisierungsstrategie hat der französische Markt über amazon nun stabil die 50% - gemessen am deutschen Markt - überschritten. Das ist möglich, weil LEEF die Märkte individuell analysiert und die Artikel marktgerecht positioniert. Das betrifft das Sortiment, Bilder, Texte und Preisgestaltung.



Die Stabilität in Frankreich scheint nach einigen Monaten Anlauf nunmehr gefestigt. Es handelt sich nicht um einen Peak, sondern um eine Stabilisierung und wird stetig weiter ausgebaut.



Die Internationalisierung des Vertriebs ist bei den Marken LEEF und wisefood eine wichtige Säule der Wachstumsstrategie. Aktuell werden die Märkte Italien und Spanien aktiv bearbeitet, so dass auch dort die nächsten Wachs'tumsziele erreicht werden können.



Die Präsenz in Märkten außerhalb von D/A/CH ist wichtig, um die Markenpräsenz auszubauen. Diese Wahrnehmung führt in aller Regel zu weiteren Geschäftsbeziehungen auch außerhalb des digitalen, internetgestützten Geschäfts, da entsprechende Anfragen direkt vom Support-Team aufgegriffen werden. Damit verstärken sich die verschiedenen Wachstumsdimensionen gegenseitig.



Alle Details der neuen Anleihe sind auf der Webseite von LEEF zu finden: https://leef.bio/anleihe



Das "neue" LEEF und die Marke wisefood- ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen



LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO2-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, kompostierbare Becher und viele weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen Webshop über die Amazon-Shops von LEEF und wisefood , mit anderen Plattformen bis hin zu europäischen Paletten- und weltweiten Containerlieferungen.



Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen die Marken LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.



Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit oder kontaktieren Sie:



LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 | www.leef.bio



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News