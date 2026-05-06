Convatec wird neue klinische und praxisbezogene Erkenntnisse zu Schaumstofftechnologien der nächsten Generation, Stickstoffmonoxid freisetzenden Verbänden und Wundhygiene vorstellen

Von Convatec gesponserte wissenschaftliche Symposien, die patientenorientierte Innovationen in den Mittelpunkt stellen, gestützt auf fundierte In-vitro- und klinische Daten, die es medizinischem Fachpersonal ermöglichen, bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen

Convatec stellt Aquacel ConvaFiber erstmals in Europa vor noch vor der Markteinführung im Laufe dieses Jahres

Convatec, ein führendes Unternehmen für medizinische Produkte und Technologien mit Schwerpunkt auf der Behandlung chronischer Erkrankungen, wird auf der Konferenz der European Wound Management Association (EWMA) 2026 vom 6. bis 8. Mai 2026 in Bremen die Breite, Tiefe und Dynamik seiner Innovationspipeline im Bereich der modernen Wundversorgung präsentieren.

Die branchenführende Innovation von Convatec im Bereich der fortschrittlichen Wundversorgung wird durch überzeugende neue Daten aus randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) und Studien aus der Praxis gestützt. Dabei wurden 13 Abstracts zur Veröffentlichung und Präsentation auf der EWMA angenommen, in denen die Ergebnisse bei schwer heilenden Wunden im Hinblick auf Schaumverbände, multimodale Verbände, Stickstoffmonoxid-freisetzende Verbände, antimikrobielle Technologie und Wundhygiene bewertet werden.

Convatec hat seit 2022 fünf neue Wundversorgungsprodukte auf den Markt gebracht oder deren Zulassung erhalten und unterstreicht damit sein Engagement für die Entwicklung innovativer Lösungen zur Unterstützung von Patienten und medizinischem Fachpersonal, darunter:

ConvaFoam: Ein erstklassiger mehrschichtiger Schaumverband, der bei der Anwendung neu positioniert werden kann, um unnötige Verbandwechsel zu vermeiden 1 . ConvaFoam ist der einzige Schaumverband, der drei Technologien Aquacel Hydrofiber , superabsorbierende Fasern und ConvaTac-Silikon kombiniert, um ein hervorragendes Exsudatmanagement 2 bei gleichzeitig hautfreundlicher Haftung für eine längere Tragedauer 1 zu gewährleisten.

Ein erstklassiger mehrschichtiger Schaumverband, der bei der Anwendung neu positioniert werden kann, um unnötige Verbandwechsel zu vermeiden . ConvaFoam ist der einzige Schaumverband, der drei Technologien Aquacel Hydrofiber , superabsorbierende Fasern und ConvaTac-Silikon kombiniert, um ein hervorragendes Exsudatmanagement bei gleichzeitig hautfreundlicher Haftung für eine längere Tragedauer zu gewährleisten. ConvaNiox: Eine bahnbrechende Lösung 3 , die durch die Kombination einer fortschrittlichen Verbandtechnologie mit Stickstoffmonoxid einem hochwirksamen antimikrobiellen und antibiofilmischen Wirkstoff eine neue Kategorie in der Behandlung schwer heilbarer Wunden begründet. Die multimodale Technologie 3 von ConvaNiox, MultiFusion, fördert die Heilung von 60 mehr diabetischen Fußgeschwüren (DFUs) und sorgt im Vergleich zu Standardverbänden für eine dreimal schnellere Verkleinerung der Wundfläche 4

Eine bahnbrechende Lösung , die durch die Kombination einer fortschrittlichen Verbandtechnologie mit Stickstoffmonoxid einem hochwirksamen antimikrobiellen und antibiofilmischen Wirkstoff eine neue Kategorie in der Behandlung schwer heilbarer Wunden begründet. Die multimodale Technologie von ConvaNiox, MultiFusion, fördert die Heilung von 60 mehr diabetischen Fußgeschwüren (DFUs) und sorgt im Vergleich zu Standardverbänden für eine dreimal schnellere Verkleinerung der Wundfläche Aquacel ConvaFiber: Ein weicher, steriler und anpassungsfähiger 5 Primärverband der nächsten Generation mit fortschrittlicher Hydrofiber -Technologie, der eine um 45 höhere Saugfähigkeit 6 (im Vergleich zu Aquacel Extra) bietet und für die Versorgung eines breiten Spektrums akuter und chronischer Wunden 7 entwickelt wurde.

Ein weicher, steriler und anpassungsfähiger Primärverband der nächsten Generation mit fortschrittlicher Hydrofiber -Technologie, der eine um 45 höhere Saugfähigkeit (im Vergleich zu Aquacel Extra) bietet und für die Versorgung eines breiten Spektrums akuter und chronischer Wunden entwickelt wurde. ConvaMatrix: Kürzlich zugelassene innovative Einweg-Wundmatrix eine einzigartige Technologie auf Basis von Schweineplazenta, die entwickelt wurde, um die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers bei diabetischen Fußgeschwüren (DFUs) und venösen Beingeschwüren (VLUs) zu unterstützen. Sie vereint die strukturellen Vorteile der Plazenta 8,9 mit der Reproduzierbarkeit und dem Sicherheitsprofil eines Medizinprodukts 10-12

Kürzlich zugelassene innovative Einweg-Wundmatrix eine einzigartige Technologie auf Basis von Schweineplazenta, die entwickelt wurde, um die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers bei diabetischen Fußgeschwüren (DFUs) und venösen Beingeschwüren (VLUs) zu unterstützen. Sie vereint die strukturellen Vorteile der Plazenta mit der Reproduzierbarkeit und dem Sicherheitsprofil eines Medizinprodukts ConvaVAC: Das erste und einzige System zur Unterdruck-Wundtherapie (NPWT), das mit der Aquacel Hydrofiber-Technologie kombiniert ist und eine Wundkontaktschicht nutzt, die Bakterien bindet und autolytisches Debridement ermöglicht, um die Keimbelastung zu kontrollieren und gleichzeitig die Wundheilung durch NPWT zu fördern**13-17

Das diesjährige EWMA-Programm steht zudem ganz im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums der Hydrofiber-Technologie , der von Convatec entwickelten Wundversorgungsplattform, die die Grundlage für die nächste Generation von Innovationen in der Wundversorgung bildet und dazu beiträgt, die Belastung durch die Wundversorgung zu verringern. In den letzten drei Jahrzehnten wurden weltweit fast 1,5 Milliarden Aquacel-Verbände verkauft, die auf dieser Technologie basieren.

Im Rahmen des wissenschaftlichen Programms der EWMA 2026 wird Convatec eine Reihe von Symposien veranstalten, um neue Erkenntnisse aus dem gesamten Portfolio im Bereich der modernen Wundversorgung zu beleuchten und deren Bedeutung für die klinische Praxis in der Praxis zu erörtern, darunter:

6. Mai 2026 von 16:00 17:00: Introducing ConvaNiox: multimodal, nitric oxide-generating dressing

Die Sitzung unter dem Vorsitz von Professor José Luis Lázaro-Martínez von der Universität Madrid wird sich mit neuen Labor- und klinischen Erkenntnissen befassen und dabei den multimodalen Ansatz von ConvaNiox zur Unterstützung der Heilung bei diabetischen Fußgeschwüren hervorheben.

7. Mai 2026 von 16:16 17:15: A year of healing with ConvaFoam: Advancing wound care with a next-generation foam dressing.Im Mittelpunkt der Sitzung stehen die veröffentlichten klinischen Daten zur Wirkungsweise von ConvaFoam bei der Prävention von Druckgeschwüren, einschließlich Einblicken in komplexe Fälle durch den Gastredner Dr. Przemyslaw Lipinski vom ARGO Medical Centre.

Tanja Dormels, President, Advanced Wound Care bei Convatec, sagte: "Die Herausforderungen in der Wundversorgung erfordern mehr als nur schrittweise Veränderungen. Auf der EWMA 2026 wird Convatec demonstrieren, wie unsere umfassende, breit gefächerte und evidenzbasierte Innovationspipeline die Wundheilung entscheidend voranbringen und die klinische Praxis durch Wundhygiene neu gestalten wird. Gestützt auf 30 Jahre Hydrofiber-Technologie, fundierte klinische Erkenntnisse und die bislang stärkste Wundversorgungspipeline von Convatec sind wir in der fortschrittlichen Wundversorgung branchenführend, um den Bedürfnissen von Patienten und medizinischem Fachpersonal weltweit gerecht zu werden."

Für weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm besuchen Sie Convatec auf der EWMA 2026.

Titek Gauptreferent Sitzungsinformationen (CEST) Aquacel Ag+ Extra Enhanced silver dressing versus dialkylcarbamoyl chloride-coated dressing in venous leg ulcers: a blinded re-assessment of randomized controlled trial findings Rebecca Rodger Mittwoch, 6. Mai

17:35 17:43 Raum 4B Enhanced silver dressing improves slough and debridement in venous leg ulcers: post hoc analysis of a randomised controlled trial Rebecca Rodger Donnerstag, 7. Mai 13:33 13:37 E-Poster-Bildschirm 4 ConvaNiox Assessing the speed of antimicrobial activity of a nitric oxide-generating dressing against antibiotic-resistant wound pathogens Tilly Coleborn Mittwoch, 6. Mai 12:17 12:21 E-Poster-Bildschirm 2 Assessing the sustained antimicrobial activity of a nitric oxide-generating dressing using antibiotic-resistant wound pathogens in a repeated inoculation model Tilly Coleborn Mittwoch, 6. Mai 12:21 12:25 E-Poster-Bildschirm 2 A multimodal dressing NO-generating: An Option for Both Acute and Chronic Wounds Dr. Francesca Pasquali Mittwoch, 6. Mai 12:29 12:33 CEST E-Poster-Bildschirm 2 Effectiveness of a nitric oxide-generating dressing in patients with diabetic foot ulcers: preliminary data from a case series study Dr. Marco Meloni Thursday 7 May 13:20 13:25 E-Poster-Bildschirm 3 To assess real-world characteristics and short-term outcomes of diabetic foot ulcers (DFUs) managed with a multi-modal nitric oxide-generating medical device using a structured clinical follow-up case report form Natalia Maella-Rius Donnerstag, 7. Mai 13:30 13:35 E-Poster-Bildschirm 3 ConvaFoam Performance and user satisfaction with a superabsorbent dressing: results from an international survey Janet MacKenzie Donnerstag, 7. Mai 12:54 12:57 E-Poster-Bildschirm 2 Early outcomes of implementing a new multilayer foam dressing in an acute setting: Assessing clinical and financial impact through value-based procurement Rebecca Rodger Donnerstag, 7. Mai 16:10 16:15 E-Poster-Bildschirm 4 ConvaMatrix The clinical performance of decellularized porcine placental extracellular matrix (PPECM) in hard-to-heal wounds at a single-center: a retrospective study Helen Hahn Mittwoch, 6. Mai 00:00 00:00 Stationen zum Betrachten von E-Postern Real-world use of porcine placental extracellular matrix (PPECM) in hard-to-heal wounds: retrospective, multicenter analysis Helen Hahn Mittwoch, 6. Mai 00:00 00:00 Stationen zum Betrachten von E-Postern Daten aus der Praxis Hospital-to-home transition and care coordination in wound management: cost-effectiveness evaluation in a Brazilian specialized service Michele Rocha Donnerstag, 7. Mai 10:36 10:39 E-Poster-Bildschirm 4 Therapeutic success indicators in hard-to-heal wounds: effectiveness of a specialized ambulatory care model Michele Rocha Donnerstag, 7. Mai 16:30 16:35 E-Poster-Bildschirm 4

*Im Vergleich zu ausgewählten Verbänden, die in vitro auf Absorption, Flüssigkeitsspeicherung, Flüssigkeitstransport und Haftung getestet wurden

**Wie in vitro nachgewiesen wurde

Hinweise für die Redaktion

Erfahren Sie mehr über das Portfolio von Convatec im Bereich der modernen Wundversorgung unter: Advanced Wound Care Convatec Group

Referenzen

Adhesion Characteristics of ConvaFoam WHRI8050 MS172 WHRI9478 MS186_DHF1093 ConvaFoam Superiority Report Tests im Zeitraum von Mai 2021 bis Juni 2022. Zusammenfassung der Angaben zu ConvaNiox. RPT-088112 v3.0, 2026, Daten liegen vor, Convatec Inc. Edmonds ME, et al. Multicenter, randomized controlled, observer-blinded study of a nitric oxide generating treatment in foot ulcers of patients with diabetes-ProNOx1 study. Wound Repair Regen. 2018;26(2):228-237. WHRI10174 MS192 In-Vitro Performance Characteristics of Aquacel ConvaFiber Conformability, Daten liegen vor 2025, Convatec Inc WHRI10176 MS194, In-Vitro Performance Characteristics of Aquacel ConvaFiber versus Aquacel Extra, Daten liegen vor 2025, Convatec Inc Aquacel ConvaFiber Gebrauchsanweisung R. Islam, et al. Properties and Therapeutic Potential of Human Amniotic Membrane. Asian Journal of Dermatology. 2015; 7(1), 1-2. N. Fairbairn, et al. The clinical applications of human amnion in plastic surgery. Journal of Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 2014; 67(5), 662-675. MDR 821626 Zusammenfassung Daten liegen vor -RDR-002 Badylak Memo-001 GR Newman et al (2006), Visualisation of bacterial sequestration and bactericidal activity within hydrating Hydrofiber wound dressings, Biomaterials, 27(7): 1129-1139, ISSN 0142-9612. PG Bowler et al (1999). Infection control properties of some wound dressings. J Wound Care, 8(10):499-502. WHRI10863 MS207 ConvaVAC NPWT with Aquacel Hydrofiber Technology MJ Waring, D Parsons (2001), Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres, Biomaterials, 22(9): 903-912. M Walker et al (2003), Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethyl cellulose (AQUACEL) and alginate dressings, Biomaterials, 24(5):883-890.

Über Convatec

Wir entwickeln wegweisende, bewährte medizinische Lösungen, um das Leben der Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, zu verbessern: Convatec ist ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Produkte und Technologien, das sich auf Lösungen für die Behandlung chronischer Erkrankungen spezialisiert hat und in den Bereichen moderne Wundversorgung, Stomaversorgung, Inkontinenzversorgung und Infusionsversorgung eine führende Position einnimmt. Mit über 10.000 Mitarbeitern bieten wir Produkte und Dienstleistungen in rund 90 Ländern an, vereint durch das Versprechen, stets fürsorglich zu sein. Unsere Lösungen bieten eine Reihe von Vorteilen, von der Infektionsprävention über die Behandlung schwer heilender Wunden, gefährdeter Haut und ulzerierten Gewebes bis hin zur Unterstützung bei schwerwiegenden Erkrankungen, verbesserten Behandlungsergebnissen und geringeren Pflegekosten. Der Umsatz von Convatec belief sich im Jahr 2025 auf über 2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist im FTSE 100 Index gelistet (LSE:CTEC). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.convatecgroup.com.

Datum der Erstellung: April 2026

AP-80142-GBL-ENG-v1

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