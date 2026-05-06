EQS-News: MHP Hotel AG
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München, 6. Mai 2026 - Die MHP Hotel AG (DE000A3E5C24) treibt die Weiterentwicklung ihrer margenstarken Eigenmarke MOOONS voran und hat heute einen langfristigen Pachtvertrag mit der Rock Capital Group für einen Standort in Frankfurt am Main unterzeichnet. Damit setzt MHP einen weiteren strategischen Wachstumsschritt und bringt die Eigenmarke erstmals auf den deutschen Markt. Das neue Hotel entsteht in zentraler Lage in der Stiftstraße 30, direkt am Eschenheimer Tor, und soll 2029 eröffnen.
Neues Raum- und Zimmerkonzept in Frankfurt
Das Zimmerkonzept für Frankfurt stellt eine Weiterentwicklung des Wiener Standorts dar: Im Mittelpunkt steht ein hochwertiges Schlafkonzept mit klarem Fokus auf Komfort und Funktionalität. Das ikonische Design des MOOONS Vienna wird dabei neu interpretiert und an die architektonischen Gegebenheiten angepasst. Runde Fenster, ein prägendes Element in Wien, sind nicht zwingend Bestandteil zukünftiger Projekte und werden durch flexible Designlösungen ersetzt.
F&B als integraler Bestandteil des Markenerlebnisses
Ein wesentlicher Markenkern des MOOONS-Konzepts ist das innovative Food-&-Beverage-Angebot. Das schlanke Betriebsmodell mit reduziertem Flächen- und Personalbedarf ist dabei bewusst als Margentreiber konzipiert: Es verbindet Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und trägt damit direkt zur Ertragskraft des Gesamtkonzepts bei. Das Angebot umfasst überwiegend vegetarische und vegane Speisen auf Bio-Basis sowie eine kuratierte Getränkekarte und ist sowohl für Hotelgäste als auch für lokale Besucher konzipiert.
Frankfurt als strategischer Schlüsselmarkt
Frankfurt am Main zählt zu den führenden Finanz- und Wirtschaftsstandorten Europas und bietet mit seiner internationalen Nachfrage im Geschäfts- und Freizeitreisesegment ideale Voraussetzungen für die Marke MOOONS. Die zentrale Lage am Eschenheimer Tor ermöglicht eine optimale Anbindung und hohe Sichtbarkeit. Mit dem JW Marriott Hotel Frankfurt betreibt MHP bereits ein Haus in unmittelbarer Nähe, wodurch operative Synergien entstehen, insbesondere bei der Erbringung zentraler Dienstleistungen. Laut Prognosen von Eastdil Secured und Property Market Analysis zählt Frankfurt mit einem erwarteten RevPAR-Wachstum von 11 % bis 2029 zu den dynamischsten Hoteldestinationen Europas und liegt damit in einer Liga mit anderen MHP-Standorten wie Wien (+17 %), München (+16 %), Berlin (+16 %) und Hamburg (+14 %). Bei den für den Frankfurter Upscale-Hotelmarkt typischen Performance-Kennziffern wird im stabilisierten Betrieb eine Umsatzbandbreite von rund 12 bis 14 Mio. Euro pro Jahr erwartet. Mit der Expansion nach Frankfurt unterstreicht MHP seinen Anspruch, MOOONS als führende europäische Boutique-Lifestyle-Marke mit klarer Renditeorientierung und hoher Skalierbarkeit zu etablieren.
Peter G. Neumann, geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group: "Wir freuen uns außerordentlich, mit der MHP und ihrer innovativen Hotelmarke MOOONS einen hochkarätigen Partner für unser innerstädtisches Grundstück in Frankfurt gewonnen zu haben. Besonders stolz macht uns, dass wir damit den ersten Standort der Marke in Deutschland nach dem erfolgreichen Start in Wien realisieren. Durch den Abschluss dieses langfristigen Mietvertrags begleiten wir die ambitionierte Deutschland-Expansion eines starken Partners und setzen gleichzeitig ein klares Zeichen für die Attraktivität unseres Standorts. Das MOOONS-Konzept passt mit seinem modernen Lifestyle-Anspruch perfekt in das pulsierende Herz der Mainmetropole."
Christian Lealahabumrung, geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group, ergänzt: "Die Partnerschaft mit MHP ist für uns ein Meilenstein in der Entwicklung dieses zentralen Frankfurter Standorts. Dass sich die Marke MOOONS nach ihrem Erfolg in Wien nun für unser Projekt als ersten Standort in Deutschland entschieden hat, bestätigt die erstklassige Qualität und Lage des Grundstücks. Wir freuen uns sehr, diese Premiere gemeinsam mit einem so starken Partner zu realisieren und damit den Startschuss für die Expansion eines wegweisenden Hotelkonzepts im deutschen Markt zu geben."
Juristisch wurde MHP im Rahmen der Transaktion von GSK Stockmann, München beraten. Die technische Projektbegleitung erfolgte pächterseitig durch IBCOL Real Estate, München.
Über MHP
06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|EQS News ID:
|2321936
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