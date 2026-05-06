Dass der Betrieb von ChatGPT teuer ist, war bekannt. Jetzt bekommt man einen Einblick, wie viele Milliarden die KI-Rechenzentren den Entwickler OpenAI tatsächlich kosten. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI wird allein in diesem Jahr rund 50 Milliarden US-Dollar (aktuell knapp 43 Milliarden Euro) für Rechenleistung ausgeben. Top-Manager Greg Brockman nannte die Zahl im Zeugenstand im Prozess zu einer Klage von Tech-Milliardär Elon Musk. Dieser war einst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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