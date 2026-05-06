© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiSchwache Nachfrage und Preisdruck: BMWs Gewinne sinken deutlich im ersten Quartal.BMW meldete für das erste Quartal einen Rückgang bei Gewinn und Umsatz und erklärte, der starke Wettbewerb in Schlüsselmärkten wie China habe Preise und Absatz beeinträchtigt. BMW - zu dem auch die Marken Mini und Rolls-Royce gehören - erklärte am Mittwoch, dass der intensive Wettbewerb auf den wichtigsten Automobilmärkten, insbesondere in China, die Gewinne durch Preisdruck und sinkende Absatzzahlen belastet habe. Auch Währungsschwankungen und Rohstoffpreise hätten das Ergebnis beeinträchtigt, hieß es weiter. Das Unternehmen teilte mit, dass der Gewinn nach Steuern im Quartal auf 1,67 Milliarden Euro (1,95 …Den vollständigen Artikel lesen
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