Frankfurt am Main/München (ots) -- Gemeinsamer Durchbruch: DAZN und die DFL erwirken die Sperrung der größten illegalen Sport-Streaming Webseite livetv.sx- Langjähriger Piraterie-Hotspot: Nach über 13 Jahren massiver Piraterie wird einer der zentralen Akteure illegalen Sportstreamings gestoppt- Die Entscheidung markiert einen Meilenstein im Kampf gegen organisierte Sportpiraterie in Deutschland - Schutz für Rechteinhaber, Partner und Fans- Signal an Piraterie-Szene: Organisierter Diebstahl von Inhalten wird in Deutschland konsequent verfolgt- Weitere Schritte gegen Ableger oder Kopien der Webseite sind Teil eines entschlossenen Gesamtansatzes- Langfristiges Engagement: DAZN setzt den Kampf gegen Piraterie auch künftig gemeinsam mit der DFL entschlossen fortDAZN und die DFL Deutsche Fußball Liga haben heute einen bedeutenden juristischen Erfolg im Kampf gegen den Diebstahl von Inhalten bekannt gegeben. Grundlage ist eine Gerichtsentscheidung, die eine Sperranordnung gegen die Webseite livetv.sx vorsieht - die größte illegale Sport-Streaming-Plattform in Deutschland.Die Webseite livetv.sx ist seit mehr als 13 Jahren aktiv und steht Schätzungen zufolge für einen erheblichen Anteil des illegalen Sport-Streaming-Konsums in der gesamten DACH-Region. Trotz ihrer Größe, ihrer langen Existenz und ausgefeilter Versuche, Durchsetzungsmaßnahmen durch nicht kooperative Hosting-Anbieter, Content-Delivery-Netzwerke und Domain-Registrare zu umgehen, unterliegt die Seite nun Sperrmaßnahmen. Weitere rechtliche Schritte gegen verbundene Ableger werden derzeit geprüft.Der Fall wurde über die CUII, Deutschlands Clearingstelle für Internetpiraterie, koordiniert. DAZN und die DFL beteiligten sich gemeinsam an dem Verfahren, unter anderem durch die Bereitstellung von Daten und Analysen zur Unterstützung der rechtlichen Schritte.Die Entscheidung stellt einen wichtigen Meilenstein im Vorgehen gegen großangelegte, organisierte Sportpiraterie in Deutschland dar und unterstreicht das gemeinsame Engagement von DAZN und der DFL, Rechteinhaber, Partner und Fans vor den erheblichen Risiken und Schäden zu schützen, die durch diese kriminellen Aktivitäten entstehen.Ed McCarthy, Chief Operating Officer der DAZN Group, erklärte: "Dieses Gerichtsurteil ist ein Meilenstein im Kampf gegen den Diebstahl von Inhalten in Deutschland. Durch die Arbeit im Rahmen der CUII und die Zusammenarbeit mit Partnern wie der DFL zeigt DAZN, dass koordinierte Durchsetzungsmaßnahmen zu spürbaren Ergebnissen führen können. Dieses Urteil schützt den Wert des Sports und schafft einen faireren, nachhaltigeren Markt."Steffen Merkel, DFL-Geschäftsführer: "Diese Entscheidung ist von großer Bedeutung für den Rechteschutz, ein Bereich, in den die Bundesliga seit vielen Jahren investiert und in dem sie umfassende Maßnahmen umsetzt. Dadurch können wir nun in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie der CUII, Strafverfolgungsbehörden und unseren Partnern wirksamer denn je gegen illegale Streaming-Netzwerke vorgehen. Wir danken allen Beteiligten für ihre enge Zusammenarbeit und ihr entschlossenes Handeln."Das Ergebnis unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Plattformen, Ligen und Vollzugsstellen, um illegale Streaming-Strukturen nachhaltig zu stören und ein klares Signal zu senden, dass Piraterie nicht toleriert wird.DAZN und die DFL werden auch künftig in rechtliche, technische und branchenübergreifende Maßnahmen investieren, um Piraterie in ihren jeweiligen Märkten zu bekämpfen. Dies ist Teil ihres gemeinsamen Engagements, hochwertige Sportinhalte weltweit zugunsten aller legitimen Akteure im Sportökosystem zu schützen.Pressekontakt:DAZN - Dominik Bethke - PR-DACH@dazn.comDFL - Marc Schmidgall - presse@dfl.deOriginal-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133863/6269503