Vancouver, British Columbia - 6. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) ("VAULT" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als neues Mitglied in die National Defense Industrial Association (NDIA) aufgenommen worden ist. Die NDIA ist eine führende Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Wissenschaft unterstützt, um die nationale Sicherheit der USA und die industrielle Basis im Verteidigungsbereich zu stärken.

Abbildung 1. National Defense Industrial Association

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer, sagt dazu: "Die Mitgliedschaft in der NDIA ist Ausdruck unseres Bestrebens, unsere Strategie für kritische Minerale an den Prioritäten der nationalen Sicherheit, der Resilienz der Lieferketten und der verantwortungsvollen Erschließung inländischer Ressourcen auszurichten. Wir freuen uns darauf, mit den Mitgliedern der NDIA in Kontakt zu treten, uns an einem konstruktiven Dialog zu beteiligen und zu Diskussionen beizutragen, die einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu strategischen Materialien fördern."

Die Mitgliedschaft in der NDIA bietet dem Unternehmen Zugang zu branchenspezifischen Foren im Bereich Verteidigung, politischen Diskussionen, technischen Arbeitsgruppen und Networking-Möglichkeiten, die für kritische Minerale, fortschrittliche Materialien und die Lieferkettensicherheit relevant sind. Durch seine Teilnahme möchte das Unternehmen über sich entwickelnde Verteidigungsanforderungen, regulatorische Aspekte und Partnerschaftsmöglichkeiten auf dem Laufenden bleiben, die zur Stärkung der Resilienz und Sicherheit Nordamerikas beitragen.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder werden dazu angehalten, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für den Newsletter eintragen zu lassen.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

"Quinn Field-Dyte"

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (DER "1933 ACT") REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

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Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich Vault und des Projekts Letain, darunter unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme des Projekts Letain, zur Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, sowie zu anderen Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie "plant", "wird erwartet", "erwartet", "geplant", "beabsichtigt", "erwägt", "geht davon aus", "glaubt", "schlägt vor", "schätzt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements des jeweiligen Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, einschließlich des Abschlusses der Übernahme des Projekts Letain, treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen, einschließlich des Risikos, dass VAULT möglicherweise nicht alle erforderlichen Genehmigungen für die Übernahme erhält, einschließlich der Genehmigung der TSXV, Risiken der Rohstoffbranche, das Ausbleiben anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, geschätzte Beträge, der Zeitpunkt der Übernahme und erforderliche Zahlungen, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum, Exploration und Erschließung. Obwohl VAULT versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es gibt keine Garantie für das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. VAULT übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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