Die aktuellen, sonnenreichen Tage legen die Schwächen unseres derzeitigen Systems offen. Wir haben Energie im Überfluss, aber wir können sie nicht nutzen. Ist das der Fehler der Energiewende oder eines veralteten Systems?Wir sind eigentlich reich, vor allem an Solarenergie, wie es der 26. April eindrucksvoll gezeigt hat. An diesem Tag hätten wir uns rechnerisch zu 100 Prozent aus Erneuerbaren versorgen können. Aber wir konnten es nicht, die Erneuerbaren mussten abgeregelt werden, wertvolle Energie aus Wind und Sonne konnte nicht gespeichert werden. Trotz der Abregelungen von 11,5 Gigawatt Solar- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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