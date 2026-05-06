Zürich - Der KOF Geschäftslageindikator für die Schweizer Privatwirtschaft, der aus den KOF Konjunkturumfragen berechnet wird, macht im April seinen Rückgang aus dem Vormonat mehr als wett und steigt über sein Niveau von Jahresbeginn 2026. Allerdings sehen die Unternehmen dunkle Wolken aufziehen. In ihren Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr werden sie den dritten Monat in Folge zurückhaltender. Im Verarbeitenden Gewerbe erholt sich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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