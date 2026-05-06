Zürich - Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav hat Details zur geplanten Kapitalerhöhung für das Teilvermögen «Industrial» bekanntgegeben. Insgesamt sollen rund 92 Millionen Franken eingenommen werden. Das entspricht einer maximalen Ausgabe von 639'894 neuen Aktien. Die Zeichnungsfrist läuft laut einer Mitteilung vom Mittwoch vom 26. Mai bis zum 5. Juni. Die Liberierung ist für den 12. Juni geplant. Das Bezugsverhältnis lautet 18 zu 1. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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