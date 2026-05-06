Q1 übertraf die Konsensschätzungen in allen Bereichen leicht mit Umsätzen von 496 Mio. EUR (+26% im Jahresvergleich), einem Book-to-Bill-Verhältnis von 3, einem Rekordauftragsbestand von 9,8 Mrd. EUR und einer bestätigten Prognose. Die Ausführung ist eindeutig solide, insbesondere im Bereich Optronics, wo Skaleneffekte ein starkes Wachstum und eine Margenausweitung vorantreiben. Dennoch bleibt die Bewertung das zentrale Problem. Mit einem KGV von 45x für 2026 und einem EV/EBIT von 27,9x preist die Aktie Perfektion ein und eine deutlich größere SDD-Beitragsleistung als vom Unternehmen bis 2030 prognostiziert (nur 8%). Wir erhöhen unser Kursziel auf 62,00 EUR (von 57,00 EUR), bekräftigen jedoch die Verkaufsempfehlung aufgrund der erheblichen Exponierung gegenüber politisch gesteuerten und zyklischen Beschaffungen von Land-Systemen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag
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