Der japanische Autobauer Nissan wird eine seiner beiden Produktionslinien im britischen Werk Sunderland schließen. Nissan baut in Sunderland aktuell den Qashqai, den Juke und die dritte Generation des Elektromodells Leaf. Ab 2027 soll im Werk auch eine Elektroversion des Juke und kurz darauf analog ein Elektro-Qashqai vom Band laufen, womit das Werk auf drei Elektro-Baureihen kommen würde. Die Produktionsanlagen in Sunderland sind schon lange darauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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