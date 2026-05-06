© Foto: Richard Drew - APStarke Quartalszahlen treffen auf brutalen Wettbewerb. Während Novo auf Wegovy setzt, zieht Lilly nach. Für Anleger geht es jetzt um Timing - ist das der Turnaround oder der Beginn eines noch härteren Absturzes?Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und zugleich die Prognose leicht angehoben. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 96,8 Milliarden dänischen Kronen (rund 13,0 Milliarden Euro) und steigerte das operative Ergebnis deutlich auf 59,6 Milliarden Kronen. Auch der bereinigte Betriebsgewinn lag mit 32,86 Milliarden Kronen klar über den Markterwartungen. Treiber bleibt das boomende Geschäft mit …Den vollständigen Artikel lesen
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