Die Cloud-native Core-Banking- und Zahlungstechnologie von Temenos unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und die strategische Expansion der FAB im Königreich

GRAND-LANCY, Schweiz, und KOPENHAGEN, Dänemark, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bankentechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass die First Abu Dhabi Bank (FAB), eines der größten regionalen Finanzinstitute, ihre langjährige Zusammenarbeit mit Temenos durch ein neues Engagement im Königreich Saudi-Arabien (KSA) fortsetzt. Mit dieser Initiative soll die Core-Banking- und Zahlungsplattform für islamische Bankgeschäfte modernisiert werden. Das Projekt unterstreicht das Bestreben der FAB, lokale regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Governance ihrer Geschäftstätigkeit im KSA weiter zu stärken.

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit implementiert die FAB Temenos Core Banking, Payments Hub und Data Hub auf einer Cloud-Infrastruktur im KSA. Diese Implementierung wird es der FAB ermöglichen, skalierbare, schariakonforme Bankdienstleistungen in den Segmenten Privatkunden, KMU und Firmenkunden anzubieten und gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen.

Die FAB erweitert ihre Zusammenarbeit mit Temenos aufgrund der nachgewiesenen Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Bereitstellung von Banklösungen, seiner modernen Cloud-nativen Architektur und seiner umfassenden regionalen Expertise. Ausschlaggebende Faktoren für die Ausweitung dieser Zusammenarbeit waren die starke Präsenz von Temenos im KSA und erfolgreich durchgeführte Projekte mit anderen führenden islamischen Banken in der Region.

Die FAB ist ein langjähriger Kunde von Temenos und betreibt Multi-Entity-Instanzen von Temenos Core Banking in 12 Ländern. Dieses Engagement in Saudi-Arabien baut auf einer seit über einem Jahrzehnt bestehenden Partnerschaft auf und unterstreicht das Vertrauen der FAB in die Technologie und die Expertise von Temenos im Bereich gesetzeskonformer Bankgeschäfte.

Fahad Aljuwaidi, CEO von FAB KSA, sagte: "Unser Engagement im Königreich Saudi-Arabien ist sowohl ein strategischer als auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision für Wachstum, Innovation und langfristige Wertschöpfung. Im Einklang mit der Saudi Vision 2030 tragen wir aktiv zur Transformation des Finanzsektors bei - durch die Stärkung von Governance-Strukturen, die Verbesserung regulatorischer Standards und die Einführung innovativer Banklösungen. Die Zusammenarbeit mit Temenos ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unseres Kontrollumfelds, zum Ausbau digitaler Kompetenzen und zur Bereitstellung eines erstklassigen, sicheren und nahtlosen Kundenerlebnisses im gesamten Königreich.

Santhosh Rao, Managing Director - Naher Osten und Afrika, Temenos, sagte: "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der FAB in Saudi-Arabien, einem der dynamischsten Bankenmärkte der Region, auszubauen. Mithilfe unserer Core-Banking-Technologie kann die FAB ihre digitale Transformation beschleunigen und operative Exzellenz fördern. Diese Zusammenarbeit baut auf einer über zehnjährigen Partnerschaft zwischen FAB und Temenos auf und profitiert von der starken Präsenz sowie der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Temenos im Königreich."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Medienkontakte Scott Rowe und Michael Anderson Temenos Global Public Relations Tel.: +44 20 7423 3857 E-Mail: press@temenos.com Alice Stephens Temenos Team bei Brands2Life Tel: +44 7753 175012 E-Mail: Temenos@brands2life.com