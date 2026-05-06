

EQS-Media / 06.05.2026 / 10:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG REPLOID auf der Interzoo (Nürnberg, Deutschland) 11. Mai: Interzoo Sustainability Conference - Table Discussion

14. Mai: Präsentation "From Food Side Streams to Functional Pet Nutrition"

HEROSAN healthcare als Hauptsponsor der Interzoo Sustainability Conference und Aussteller auf der Interzoo

Schnauze & Co, die Tierfuttermarke von REPLOID, wird am Stand von Vince & Vince by Biogena Pets präsentiert Wels, 6. Mai 2026 - Die alle zwei Jahre stattfindende Interzoo in Nürnberg zählt zu den weltweit wichtigsten Fachmessen für die globale Heimtierbranche. Sie findet heuer vom 12. bis 15. Mai statt. Bereits im Vorfeld der Messe findet am 11. Mai die Interzoo Sustainability Conference zum Thema Nachhaltigkeit in der Heimtierbranche statt. Die REPLOID Group AG ("REPLOID") wird in mehrfacher Weise teilnehmen: 11. Mai: Interzoo Sustainability Conference - Table Discussion Ronald Mitterndorfer, Director RFU Sales bei REPLOID, wird bei einer Roundtable-Session das 3D-Modell einer REPLOID ReFarmUnit präsentieren. Dabei handelt es sich um dezentrale, modular aufgebaute und hochautomatisierte Insektenmastanlagen. Die Larven dienen als Ersatz für oder Ergänzung zu herkömmlichem Tierfutter. Auch die Aus- und Abscheidungen der Larven werden genutzt: Sie sind die Basis für REPLOIDs organischen Dünger. 14. Mai: Präsentation "From Food Side Streams to Functional Pet Nutrition"

Ort: Sourcing Stage in Halle 12, Standnummer 12.0-353 Paul van der Raad, Director of Global Petfood bei REPLOID, wird präsentieren, wie moderne Insektenzucht funktionale Heimtierernährung, Kreislaufwirtschaft und widerstandsfähige lokale Lieferketten weltweit miteinander verbinden kann. Dadurch entsteht Mehrwert für Lebensmittelunternehmen, Heimtierfutterproduzenten, Landwirte, Händler, Tierhalterinnen und Tierhalter und letztlich für die Heimtiere selbst. HEROSAN healthcare ist Hauptsponsor der Interzoo Sustainability Conference und Aussteller auf der Interzoo

Ort: Halle 2, Stand 2-522 Nachhaltigkeit ist für die Heimtierbranche kein Differenzierungsmerkmal mehr, sondern wird zur Grundvoraussetzung. Mit dieser Überzeugung unterstützt REPLOIDs strategische Beteiligung HEROSAN die Interzoo Sustainability Conference als Hauptsponsor. Weil sich die Anforderungen an die Tiergesundheit spürbar verändern, ist HEROSAN bei der Interzoo mit einem eigenen Stand vertreten. Verträglichkeit, Funktionalität und nachhaltige Rohstoffe rücken immer stärker in den Fokus. Genau hier setzt HEROSAN an: funktionale Ernährung mit klarem gesundheitlichem Mehrwert

innovative Proteinquellen wie Insekten und Pilze

Lösungen für sensible Tiere und steigende Unverträglichkeiten

Produkte, die sich sinnvoll in moderne Vertriebskonzepte integrieren lassen Schnauze & Co, die Tierfuttermarke von REPLOID, wird am Stand von Vince & Vince by Biogena Pets präsentiert

Ort: Halle 9, Stand 9-614

Besucher können Produkte aus REPLOIDs eigener Tierfuttermarke "Schnauze & Co" am Stand von Vince & Vince by Biogena Pets entdecken.

Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten - die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63



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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen



06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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