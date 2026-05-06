Der Zwei-Stunden-Batteriespeicher in Balzhausen gehört zu den größten in Schwaben. Mindestens fünf weitere Speicherprojekte will Green Flexibility in diesem Jahr noch realisieren. Rund 35 Millionen Euro hat Green Flexibility in den Bau des Batteriespeichers mit 38,5 Megawatt Leistung und 83,4 Megawattstunden Kapazität investiert. Nun ist die Anlage, die an die sogenannte Einspeisesteckdose in Balzhausen angeschlossen ist, offiziell in Betrieb genommen worden. Mehr als 80 Gäste aus Politik, Energiewirtschaft und den umliegenden Gemeinden kamen dazu vergangene Woche nach Balzhausen. Der Verteilnetzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland