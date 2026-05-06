Frankfurt a. M. / Unterföhring (ots) -Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) verlängert ihre Partnerschaft mit dem Luxemburger Satellitenbetreiber SES ASTRA langfristig. Damit werden die Landesrundfunkanstalten der ARD ihre TV-Programme bis 2039 in bewährter HD-Qualität über Satellit ausstrahlen.Dr. Oliver Werner, ARD Tech-Unit: "Wir freuen uns sehr, den Zuschauerinnen und Zuschauern mit dieser Vereinbarung weiterhin einen einfachen und verlässlichen Zugang zu allen Angeboten der ARD bieten zu können. Im Verbreitungsmix von Broadcast und Streaming bleibt die Satellitenübertragung auch zukünftig ein wesentlicher Bestandteil unseres Distributionskonzeptes."Christoph Mühleib, Geschäftsführer SES Germany: "Täglich schalten Millionen Menschen die Programme der ARD ein und nutzen damit das vielseitige Angebot aus Information, Kultur, Sport und Unterhaltung. Mit der neuen Vereinbarung gibt es in Haushalten mit Satellitenempfang nun eine langfristige Planungssicherheit: Sie können die ARD-Angebote über die Orbitalposition ASTRA 19,2° Ost bis zum Ende der nächsten Dekade empfangen."Über ASTRAASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von 120 Satelliten auf zwei Umlaufbahnen. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. Ende 2024 empfingen in Deutschland über 16 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de.Bei Rückfragen:Frank LiliePressesprecherTel.: 089 1896 1640frank.lilie@ses.comwww.astra.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6269565