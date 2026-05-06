TeamViewer (TMV) hat die Ergebnisse für das Q1 2026 veröffentlicht, die insgesamt im Einklang mit den Erwartungen stehen. Der Umsatz betrug 183,2 Mio. EUR, was nahe am Konsens liegt und im Jahresvergleich stabil bei -0,4% in konstanten Währungen ist. Das Wachstum wurde durch den erwarteten 1E-Churn, die Neuausrichtung im SMB-Segment und Währungsbelastungen beeinträchtigt. Der Enterprise ARR blieb der wichtigste positive Faktor und stieg um 7,7% in konstanten Währungen im Jahresvergleich, bzw. um 11% ohne den 1E-Effekt, während die Schwäche im SMB-Segment voraussichtlich bis ins zweite Quartal anhalten wird. Das bereinigte EBITDA von 83,0 Mio. EUR übertraf den Konsens, was teilweise auf die Phasierung der Marketingausgaben zurückzuführen ist. Die Prognose wurde bestätigt. Das erste Quartal war beruhigend, jedoch nicht entscheidend für die Investmentthese. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 9,60 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/teamviewer-se
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