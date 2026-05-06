Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG



06.05.2026 / 10:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Start in das laufende Geschäftsjahr im Rahmen der Erwartungen; Prognosen und Kursziel bestätigt



Wie erwartet, verzeichnet die SYZYGY AG im ersten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang um 13,6 % auf 12,90 Mio. € (VJ: 14,93 Mio. €). Dabei haben alle drei Berichtsregionen zum Umsatzrückgang beigetragen. Das Segment Deutschland, die umsatzstärkste Region, verzeichnete dabei sowohl prozentual (-14,6 %) als auch absolut (-1,75 Mio. €) den stärksten Rückgang. Diese Entwicklung liegt im Rahmen unserer Erwartungen, da die deutschen SYZYGY-Gesellschaften nach wie vor von der herausfordernden konjunkturellen Lage betroffen sind, was sich in rückläufigen Ausschreibungen sowie Etatkürzungen und Projektverschiebungen niederschlägt. Hinzu kommt der bereits bekannte Verlust eines größeren Kundenetats im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, der noch in der Vorjahresperiode enthalten war.



Parallel dazu verzeichnet die SYZYGY AG für die Region Großbritannien & US einen Rückgang der Umsatzerlöse um 13,9 % auf 1,19 Mio. € (VJ: 1,39 Mio. €), wenngleich der absolute Umsatzrückgang von 0,19 Mio. € als nicht wesentlich einzustufen ist. Nachdem die Quartalsumsätze im vergangenen Geschäftsjahr 2025 unterjährig rückläufig waren, scheint sich in diesem Segment eine Bodenbildung vollzogen zu haben. Denn im Vergleich zum vorhergehenden Quartal Q4 2025 (1,02 Mio. €) hat erstmals seit vier Quartalen wieder eine Umsatzsteigerung stattgefunden.



Mit Umsätzen, die um 0,14 Mio. € niedriger ausfallen, liegt das polnische Segment ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Während das CGI-Geschäft besonders unter der fehlenden Nachfrage aus den USA leidet, tritt das Agenturgeschäft in Polen stärker in den Vordergrund. Perspektivisch dürfte es das rückläufige CGI-Geschäft ausgleichen.



In den vergangenen Geschäftsjahren hat das Management der SYZYGY AG als Antwort auf die rückläufige Geschäftsentwicklung, insbesondere in den Bereichen Beratung und Performance-Marketing, umfassende Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt. Diese sind an der stark rückläufigen Anzahl der Mitarbeiter von 454 (VJ: 546) sichtbar. Mit Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen verfügt die Gesellschaft über eine geringere operative Kostenbasis, was sich im ersten Quartal 2026 bereits in einem positiven EBIT in Höhe von 0,25 Mio. € (VJ: 0,29 Mio. €) niederschlägt. Die nahezu konstante EBIT-Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ist vor dem Hintergrund der deutlich rückläufigen Umsatzerlöse ein Beleg für den Erfolg der Kosteneinsparmaßnahmen.



Aufgrund der Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate 2026, die den Erwartungen entspricht, hat das SYZYGY-Management die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Guidance bestätigt. Dabei wird unverändert mit Umsatzerlösen in Höhe von 50 Mio. € gerechnet. Die EBIT-Marge soll ebenfalls unverändert zwischen 3 % und 4 % liegen, was einem EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio. € entsprechen würde. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig befindet sich die Gesellschaft auf einem guten Weg, die kommunizierten Ziele zu erreichen.



Wie in unserer letzten Researchstudie (siehe Anno-Studie vom 10.04.26) dargestellt, dürfte das Segment Deutschland auf Gesamtjahresebene einen spürbaren Umsatzrückgang aufweisen, wie auch schon im ersten Quartal. Ausschlaggebend hierfür ist neben der schwierigen konjunkturellen Lage der Wegfall eines Etats im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, der erstmals eine ganzjährige Auswirkung im Jahr 2026 haben wird. Daher rechnen wir für das Segment Deutschland mit einem Umsatzrückgang auf 37,72 Mio. € (GJ 2025: 46,06 Mio. €).



Demgegenüber sollten sich die ausländischen SYZYGY-Gesellschaften deutlich stabiler entwickeln. Insbesondere das Segment Großbritannien & USA dürfte unserer Ansicht nach von einem im Jahr 2025 gewonnenen größeren Budget profitieren, das im Jahr 2026 erstmals ganzjährig enthalten sein wird. Zudem ist die Fokussierung auf das wachstumsstarke Fintech-Segment vielversprechend. Insgesamt unterstellen wir daher eine Umsatzverbesserung auf 5,60 Mio. € (GJ 2025: 5,06 Mio. €). Im polnischen Segment prognostizieren wir für 2026 eine konstante Umsatzentwicklung. Wir erwarten, dass das Agenturgeschäft die rückläufigen Umsätze des Bereichs CGI-Dienstleistungen ausgleichen dürfte.



Trotz unserer unveränderten Umsatzprognose von 50,02 Mio. € (VJ: 56,84 Mio. €) rechnen wir mit einem Anstieg des EBIT auf 1,50 Mio. €, was der unteren Grenze der Prognosebandbreite entspricht. Der Wegfall einmaliger Belastungen im Zusammenhang mit den Restrukturierungsaufwendungen sowie die daraus resultierenden Kosteneinsparungen sollten zu einer spürbaren Verbesserung des operativen Ergebnisses beitragen.



Aufgrund unserer unveränderten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sowie für die kommenden Geschäftsjahre behalten wir unser DCF-Bewertungsmodell bei. Damit bestätigen wir unser Kursziel von 2,70 € je Aktie und vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260506_Syzygy_Note



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86150 Augsburg

0821 / 241133 0

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

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Fertigstellung: 06.05.2026 (09:04 Uhr)

Erste Weitergabe: 06.05.2026 (10:30 Uhr)



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