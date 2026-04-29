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29.04.2026 13:57 Uhr
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PTA-News: SYZYGY AG: Startet im ersten Quartal 2026 auf Plan - und kehrt mit einer EBIT-Marge von 2 Prozent zur Profitabilität zurück

DJ PTA-News: SYZYGY AG: Startet im ersten Quartal 2026 auf Plan - und kehrt mit einer EBIT-Marge von 2 Prozent zur Profitabilität zurück

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SYZYGY AG: Startet im ersten Quartal 2026 auf Plan

und kehrt mit einer EBIT-Marge von 2 Prozent zur Profitabilität zurück

Bad Homburg (pta000/29.04.2026/13:24 UTC+2)

• Umsatzerlöse EUR 12,9 Mio. (-14 Prozent ggü. Vorjahr) • Operatives Ergebnis EUR 0,3 Mio. bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent • Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse EUR 10,2 Mio. (-15 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 8Prozent • Segment Großbritannien und USA: Umsatz EUR 1,2 Mio. (-14 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativenEBIT-Marge von 6 Prozent • Segment Polen: Umsatz EUR 1,5 Mio. (-8 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent • Konzernergebnis EUR 0,1 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR 0,01 • Operativer Cashflow EUR -0,5 Mio. • Ausblick 2026 bestätigt: Umsatzerlöse von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3-4 Prozent

Die SYZYGY Gruppe startet plangemäß in das neue Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen in Höhe von EUR 12,9 Mio. Das operative Ergebnis war positiv mit EUR 0,3 Mio. Entsprechend beträgt die operative Marge 2,0 Prozent (Vorjahr: 1,9 Prozent). Damit bestätigt SYZYGY die Rückkehr zur Profitabilität und legt die Grundlage für eine weitere positive Entwicklung im Jahresverlauf.

Der Umsatz im Kernmarkt Deutschland lag bei EUR 10,2 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent (Vorjahr: 6 Prozent). Damit trägt Deutschland rund 79 Prozent zum Konzernumsatz bei.

In Großbritannien und den USA lag der Umsatz bei EUR 1,2 Mio. bei einer EBIT-Marge von 6 Prozent (Vorjahr: 3 Prozent). Der Umsatz in Polen betrug EUR 1,5 Mio. bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent (Vorjahr: 0 Prozent).

Der operative Cashflow ist mit rund EUR 0,5 Mio. negativ. Das Konzernergebnis belief sich auf EUR 0,1 Mio. (Vorjahr: EUR -0,1 Mio.). Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,01 (Vorjahr: EUR 0,01).

CEO Frank Wolfram betont: "Wir sind erwartungsgemäß in das Jahr 2026 gestartet. Unsere Maßnahmen im vergangenen Jahr tragen dazu bei, dass wir in diesem Jahr zur Profitabilität zurückkehren können. Neugeschäftserfolge im ersten Quartal stimmen uns für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres positiv." 

In TEUR                Q1-2026 Q1-2025 Veränd. 
Umsatzerlöse             12.898 14.930 -14% 
Operatives Ergebnis          254   289   -12% 
EBIT-Marge              2,0%  1,9%  0pp 
Finanzergebnis            -92   -102  10% 
Periodenergebnis vor Steuern     162   187   n.a. 
Konzernergebnis            117   137   n.a. 
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -452  -3.383 n.a. 
Ergebnis/Aktie (EUR)         0,01  0,01  0%

Prognose 2026

Die im Jahr 2025 durchgeführten umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen ermöglichen im laufenden Geschäftsjahr die Rückkehr zur Profitabilität. Trotz des anhaltend herausfordernden makroökonomischen Bedingungen bestätigt die SYZYGY-Gruppe ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent.

Der vollständige Quartalsbericht zum 31. März 2026 ist ab dem 30. April 2026 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

(Ende)

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Aussender:      SYZYGY AG 
           Horexstraße 28 
           61352 Bad Homburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susan Wallenborn 
Tel.:         +49 (0)6172 9488 252 
E-Mail:        susan.wallenborn@syzygy-group.net 
Website:       www.syzygy-group.net 
ISIN(s):       DE0005104806 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777461840593 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 07:24 ET (11:24 GMT)

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