Das Fraunhofer ISE hat ein Labor für die Industrie eröffnet, um die Markteinführung von Solarzellen aus Perowskit und Silizium zu beschleunigen. Die Kombination beider Materialien lässt den theoretischen Wirkungsgrad auf 43 Prozent steigen. Das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme (ISE) eröffnet ein Labor mit dem Ziel, Solarzellen aus Perowskit-Silizium schneller in den Markt einzuführen. Das »Pero-Si-SCALE« soll der deutschen und europäischen Photovoltaikindustrie eine unabhängige FuE-Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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