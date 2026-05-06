Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts des ungelösten Iran-Konflikts und der Spannungen in der Straße von Hormus bleibt die Nervosität an den Finanzmärkten groß, so die Analysten der Helaba.Immerhin seien die Energiepreise zuletzt gesunken, lägen aber noch auf einem sehr hohen Niveau. Laut Trump gebe es große Fortschritte bei den Verhandlungen und so wolle er die Begleitung von Schiffen in der Straße von Hormus kurzzeitig aussetzen. Seine Aussagen würden aber zwischen Drohungen und Diplomatie schwanken und sollten mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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